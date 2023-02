În videoclip, prima dată, Loredana Groza apare îmbrăcată într-o ținută neagră, foarte sexy și foarte decoltată. De data aceasta nu formele ei atrag atenția în mod deosebit, ci faptul că nu este machiată. Cântăreața e surprinsă în fața oglinzii, în timp pe își aplică rând pe rând pudră, rimel, își conturează chiar și sprâncenele. Nu are nici ruj pe buze, nu e nici colorată în vreun fel la ochi.

Ulterior, în cel de-al doilea cadru, Loredana Groza are o apariție de-a dreptul extravagantă. Cântăreața poartă o rochie neagră, simplă, iar pe cap are un accesoriu impresionant, strălucitor, cu detalii portocalii. În mână ține un evantai din pene portocalii. Și machiajul e asortat și ținuta ei. are ochii conturați, iar pe buze poartă un ruj nude.

Melodia vedetei a fost însoțită și de un mesaj. Pe rețelele de socializare, Loredana Groza a scris: „Diva de vis este despre femeia care știe să iubească total și nu mai poate fi sedusă cu vorbe dulci ce pot zbura și gesturi de fațada. E strălucitoare și confidenta, oricând și oriunde, cu și fără make-up, în halat sau dressed up că o diva de vis, știe că puterea și valoarea ei nu depind de altcineva decât de ea însăși! ❤”.

Versurile melodiei Loredanei Groza

În „Diva de vis”, Loredana Groza cântă la început: „Mai știi cum ți-am spus cândva / Că tu ești harta și busola mea/ Și viața mea e în palma ta / Ți-am pus la picioare tot / Fără să mă gândesc că pot Să urc pe culmi până în top / Dar asta nu contează acum/ Notează tot ce am să îți spun”.

Ulterior, la refren, Loredana Groza transmite: „Ca o divă de vis eu am venit pe pământ / Cu iubirea mea să ating și să cuprind tot ce mă înconjoară / Tu te-ai pierdut prin decor / Și n-am văzut cum sunt eu / Sunt strălucitoare, amețitoare / Tu te-ai jucat cu focul și te-ai ars”.

Loredana Groza și controversa despre operațiile estetice

Odată cu apariția ei nemachiată în videoclipul melodiei, Loredana Groza a vrut să pună capăt controverselor despre operațiile sale estetice. De-a lungul timpului s-a vorbit despre faptul că Loredana Groza ar fi călcat des pragul medicului estetician, însă ea a negat întotdeauna.

Transformarea vedetei din ultimii ani a stârnit multe semne de întrebare printre fani. Artista nu mai are de gând să bage în seamă comentariile celor răutăcioși și susține că nu trebuie să se justifice în fața nimănui.„Îmi place. Nu mai vreau să intru în această polemică. E o prostie. În primul rând nimeni nu trebuie să se justifice pentru nimic. Nu dau socoteală nimănui, decât în fața lui Dumnezeu, în fața fanilor mei.

Și ei știu cine e Lori, știu că eu am avut un piept generos întotdeauna, de la începutul carierei mele, mai ales din filmul «Din a doua cădere a Constantinopolului». Nu existau silicoane pe atunci. Am avut buze mari, de asta m-au interzis cei de la televiziune și comuniștii pe atunci pentru că eram prea sexy.

Aveam buzele prea voluminoase, părul prea lung, sânii prea mari. Și pe atunci chiar nici nu se auzise de așa intervenții… oamenii care sunt limitați și influențabili sau pur și simplu răutăcioși, oamenii aceia comentează. Pentru că cine mă cunoaște știe că sunt și întotdeauna am fost originală sută la sută. Nu că aș avea ceva de comentat cu persoanele care vor să arate mai bine, să își îmbunătățească imaginea, îi apreciez că investesc în asta.

„Nu, nu arăți bine dacă te operezi”

Dar, uneori, cred că tocmai datorită acestor false povești, oamenii cred că a arăta bine, trebuie să te operezi. Nu, nu arăți bine dacă te operezi. Se vede. Este absolut vizibil. Și cine știe, știe cum arată un sân natural și unul în care a fost intervenit, în primul rând după forma lui.

Cine nu e răutăcios știe foarte bine diferențele acestea. De asta pe mine mă amuză, când cineva se ia chiar de lucrurile din acestea, care nu există. Ia-te de cum cânt, de lucruri palpabile, nu de lucruri pe care ai auzit că le-a spus cineva și le preiei ca un papagal sau ți s-a părut ție”, a declarat Loredana Groza pentru Fanatik.

