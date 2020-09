Lovitura dură primită de Alin Oprea din partea soției lui, după despărțire. “E foarte frustrant”

“Toate conturile sunt blocate și eu sunt scos de la împuternicit, acolo unde erau bani. Nu m-am așteptat niciodată că cineva, soția, susținută de copii, să facă așa ceva.

Nu suntem dușmani. Sigur, toate lucrurile acestea nu vor rămâne așa, deși eu acum sunt păgubit”, a spus Alin Oprea în cadrul emisiunii Xtra Night Show.

“Stăteam într-o seară la restaurant, după ce am plecat de acasă, și mă gândeam dacă mai am bani și de felul doi. Sigur, m-am descurcat, am plecat într-un turneu la mare, unde se câștigă puțin, dar se câștigă.

Am stat toată vara la un hotel all inclusive, unde am și cântat. Dar e foarte frustrant, ca, la un moment dat, să ajungi, din ce ai fost, ca un boschetar. E strigător la cer!”, a mai spus membrul fostei trupe Talisman, potrivit Spynews.

Alin Oprea se poate lăuda cu o avere frumușică

În urmă cu mai mulți ani, Alin Oprea și Tavi Clonda formau Talisman, una dintre cele mai iubite trupe românești. Astfel că încasările acestora de pe urma concertelor au fost fabuloase

“Soția mea a făcut niște lucruri dure în aspectele financiare ale vieții noastre, în sensul că mi-a blocat accesul în toate conturile de bani.

Recomandări A doua zi de școală pentru familia stabilită în ruinele uzinei Steagul Roșu. Gemenele vor curent pentru lecții

Noi aveam înainte de mutarea la Londra 5 proprietăți în București. Am hotărât, la un moment dat, să facem donație copiilor aceste 5 proprietăți”, a spus Alin Oprea la Antena 1.

Pe lista imobilelor deținute de Alin și Larisa sunt incluse două apartamente cu două camere în zona Carol, un apartament cu 5 camere donat, o garsonieră, donată la rândul său.

Pe Calea Călărașilor a fost vândut apartamentul cu două camere, iar din această vânzare 20.000 de euro au ajuns în conturile copiilor, iar restul banilor au însemnat avansul pentru apartamentul din Londra. Un alt apartament din zona Carol a fost vândut.

Apartamentul artistului, situat într-o clădire de patrimoniu, ce urmează a fi reabilitat și renovat în scurt timp cu ajutorul unor fonduri oferite de stat, se va ridica la valoarea de un milion de euro, scrie sursa citată.

