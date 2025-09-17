Dacă în prima ediție, cea care a fost roast-uită a fost Anamaria Prodan, în această săptămână în fața prietenilor, a comedianților, a publicului de la Opera Națională din București, acolo unde s-a filmat show-ul, dar și a telespectatorilor care se uită pe PRO TV sau pe VOYO, apare Carmen Tănase.

Comedianții care vor avea replici savuroase sunt Viorel Dragu, Teo, Costel, Dracea și Gabriel Dumitriu, iar prietenii care îi sunt alături lui Carmen Tănase sunt Sergiu Costache, Lucian Viziru, Marius Manole, Elvira Deatcu și Maia Morgenstern.

Înainte ca ediția „La bine și la roast” să fie difuzată pe PRO TV și la VOYO pe 17 septembrie 2025, de la ora 21.30, prietenii actriței Carmen Tănase au descris pentru Libertatea, în doar câteva cuvinte, legătura pe care o au cu aceasta.

„Ne înțelegem foarte bine, este o relație bază pe respect. E o bucurie să ne întâlnim. Vorbim vrute și nevrute”, a spus Sergiu Costache, el fiind completat de Lucian Viziru: „Ea pentru mine este mămica, de vreo 20 de ani. Și când ne auzim la telefon: «Ce faci, mămica?»”!

„O prietenie de care amândoi avem nevoie. Având amândoi niște suflete de oameni singuratici, tind să cred că undeva, cineva, când avem nevoie, va sări pentru noi”, a spus și actorul Marius Manole despre legătura pe care o are cu Carmen Tănase. „Este o camaraderie reală, o prețuire, o admirație. Sper că reciprocă. Este o poveste de iubire cu năbădăi”, a adăugat Elvira Deatcu.

„Câteva cuvinte nu îmi ajung, mi-ar trebui o enciclopedie întreagă. Nădejdea și nevoia, acestea ar fi câteva cuvinte, dar mi se par atât de palide pentru a descrie multitudinea. Este acolo sau aici când e nevoie de ea. Și nu numai pentru mine, ci pentru oricine. Sare la orice ore din zi și din noapte să ajute, să fie acolo”, a spus și Maia Morgenstern pentru Libertatea.