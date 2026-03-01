Marina Almășan se teme pentru viața fiului ei, Victor, care se află în Abu Dhabi. Numeroase zboruri au fost anulate în urma atacurilor din Orientul Mijlociu, iar mai multe spații aeriene au fost închise.

„M-a sunat fiul meu. Statele Unite au declarat război Iranului. ( am citit pe știri că, împreună cu Israelul, au și atacat Iranul). Victor m-a anunțat că deja în Abu Dhabi au fost semnalate explozii… «Suiți-vă în primul avion și veniți acasă!» – a fost primul meu impuls matern. Cu ce?… Avioanele nu mai zboară… M-a rugat să nu mă neliniștesc dacă, la un moment dat, va dispărea internetul…“, a scris Marina Almășan, pe Facebook.

De asemenea, partenerul Marinei Almășan trece prin aceeași situație îngrijorătoare și asta pentru că fiica lui se află în Pakistan. Zilele acestea, conflictul dintre Pakistan și Afganistan a escaladat.

„În aceeași dimineață Sorin mă anunțase de declanșarea conflictului Pakistan-Afganistan. Maria, fiica lui Sorin se află la post, în Pakistan…“, a mai menționat prezentatoarea TV în mesajul ei.

Cel puțin un om a murit ieri, 28 februarie, în Abu Dhabi, într-un atac iranian asupra unor ținte din Emiratele Arabe Unite. Ministerul Apărării din UAE a confirmat că țara a fost ținta rachetelor balistice iraniene.

