În cadrul unui concert pe care l-a susținut zilele trecute, cântărețul nu s-a mai ascuns și a recunoscut că a scris multe melodii inspirate din viața lui, după ce a fost părăsit de fiica Andreei Esca.

Artistul a recunoscut că a suferit după Alexia Eram

„Am suferit și eu, dar nu mult. Bine, am suferit mult, am făcut vreo două-trei albume. În cazul în care nu știați, dar sigur știți, am avut o relație de opt ani. S-a terminat, într-un sfârșit. Am crescut împreună, am crescut de copii, ne-am crescut unul pe celălalt, ne-am maturizat împreună frumos și, la un moment dat, am ajuns să ne ducem pe drumuri separate. Asta a fost. Dar în timpul ăsta am scris foarte multe piese și din ele am lansat câteva. Piesa asta am scris-o din suferință, din adevărată suferință”, a spus Mario Fresh înainte să înceapă să interpreteze live melodia „Nu plânge”.

În cadrul aceluiași concert, Mario Fresh le-a dezvăluit tuturor că noul lui nume de scenă de acum înainte este doar Mario, iar în aceeași seară a lansat și o nouă melodie, „Ultima”, al cărei videoclip a fost postat pe YouTube.

Mario Fresh a lansat melodia „Ultima”

După cum se poate auzi din versuri, piesa „Ultima” pare a fi tot despre relația lui cu Alexia Eram și pare că această melodie vrea să încheie un capitol din viața lui Mario Fresh.

„Nu vreau să te mai iubesc, poate e mai bine / Că am ajuns să te iubesc mai mult decât pe mine”, „Poate e mai bine să nu mă vezi, să nu te văd / Că la mine în inimă e prăpăd”, „Nu mai e de noi / Și mai bine găsim alții noi”, „Ultima seară în care ești doar a mea / Chiar de e ultima, fă să conteze, până vei pleca” și „Poate că nu găsești pe nimeni, poate că nu va fi iubire” sunt doar câteva dintre versurile melodiei „Ultima”.

Pe Instagram, în dreptul unei postări prin care Mario Fresh anunța că a lansat melodia „Ultima”, fanii au mai observat un lucru: artistul s-a tuns!

„Mi se pare ciudat că nu zice nimeni de faptul că te-ai tuns! P.S.: Bună rău piesa”, „Încă o piesă ce emană emoție. Felicitări pentru melodii, Mario! Cât mai multe piese de genul”, „Îți stă bine așa tuns! Te prinde foarte bine” și „Cum se poate ca două suflete care se iubesc să nu mai vrea să fie lângă celălalt doar pentru niște valori de ordin material sau pentru că au o perioadă când nu răspund perfect nevoilor de cuplu. Până aici se trage linia cu iubirea” au fost doar câteva dintre mesajele pe care fanii i le-au trimis lui Mario Fresh pe Instagram.

În prima parte a lunii februarie, chiar înainte de Valentine’s Day, artistul a mai lansat o melodie tristă, „Idem”, în versurile căreia Mario Fresh vorbea despre o despărțire, iar fanii au fost siguri că este inspirată tot din relația lui cu Alexia Eram.

