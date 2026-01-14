Inițiat de Marius Damian, cunoscut publicului larg ca povestitor și scenarist al emisiunii Asia Express, și curatoriat de Alexandru Odăianu și Robert Manea, studenți în anul III la secția Istoria și Teoria Artei, proiectul aduce în prim-plan o generație aflată în plin proces de formare, care își asumă greșeala, fragilitatea și energia brută ca instrumente legitime de creație.

„Caii Verzi” explorează acele teritorii instabile ale imaginației în care ideile preced forma, iar imaginile nu sunt încă fixate. Expoziția propune o privire asupra spațiului interior al artistului, locul unde se nasc obsesiile, impulsurile și reprezentările încă fluide, într-un dialog permanent între gând, emoție și materializare.

Proiectul nu oferă răspunsuri definitive, ci deschide un câmp de posibilități vizuale și conceptuale, invitând publicul să participe la o experiență a imaginii aflate în devenire. Pentru Marius Damian, această expoziție este și rezultatul unui parcurs personal aparte.

Cariera lui Marius Damian în pictură

Deși cunoscut pentru activitatea sa din televiziune și teatru, desenul și pictura l-au însoțit încă din copilărie. Primele sale desene, inclusiv un căluț stilizat descoperit în agenda tatălui său, au devenit, peste ani, o constantă intimă: o formă de refugiu, comunicare și explorare de sine.

Această pasiune l-a determinat, în urmă cu peste doi ani, să susțină examenul de admitere la UNArte, secția Pictură, unde astăzi se află în anul licenței, la clasa profesorului Andrei Tudoran. „Am avut mereu la mine cel puțin un creion și o hârtie.

Pensule, culori și o pasiune mocnită, pe care mult timp nu am educat-o suficient. Când această pasiune s-a ținut scai de mine, în urmă cu mai bine de doi ani, în ciuda unei senzații terorizante că nu mă voi descurca într-un program deja foarte încărcat, am decis să dau examen la UNArte, la secția Pictură.

Student la 46 de ani

Astăzi sunt, pentru a doua oară, student. Sunt în anul licenței, la clasa profesorului Andrei Tudoran, alături de colegi mai tineri, extrem de talentați, cu visuri proaspete, perspective diferite și mult avânt. Mi-a fost greu să împac programul? Da. Dar nu a fost niciodată despre eroism sau sacrificii.

Sau, dacă au fost, mintea mea le-a șters. Pentru că lumina dimineților din atelier a fost mereu mai caldă, mai plăcută, mai motivantă. Bucurie pură. Un drum nou. Unde mă va duce acest drum — galop, trap sau cursă nebună — rămâne de văzut. Dar de un lucru sunt sigur: fie pe scenă, fie în mașina Discovery, fie la șevalet, lumea se vede tare frumos din șa.”, a declarat Marius Damian, povestitorul şi scenaristul de la Asia Express.

