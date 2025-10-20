Despre locul în care ajung, Gina Pistol spune că este o zonă fermecătoare, plină de istorie și cultură: „Aici trăiesc frumos și gătesc, parcă dintotdeauna, românii, sașii, maghiarii, romii, armenii și evreii. Suntem la câțiva pași de Podul Minciunilor – primul pod de fontă din România. Legenda spune că dacă spui o minciună pe el, podul scârțâie sau chiar se prăbușește. În acest loc plin de farmec și tradiție vor găti concurenții MasterChef România!”.

După ce chefii vor anunța cine sunt căpitanii de echipă, aceștia își vor alege colegii alături de care vor pregăti astăzi un meniu tradițional: gulaș la felul principal și ștrudel cu mere la desert. Momentul nu va fi lipsit de tensiune și va scoate la iveală strategii, dar și adevăruri nespuse ale celor rămași în competiția pentru premiul de 75.000 de euro și titlul de MasterChef România.

„Nu e bine să-ți iei oamenii buni lângă tine. Trebuie să te înconjuri de doi oameni buni și restul să fie cei pe care știi sigur că poți să-i bați la un test sub presiune. Cumva, așa m-am înconjurat… Faceți voi calculele, care, cum. Pam-pam!

Șmecheră tactică, șmecheră! Creier!”, va spune unul dintre căpitani. În schimb, pentru Ștefan Măchiță, cel ales ultimul la organizarea echipelor, momentul nu ridică semne de întrebare: „N-am nicio problemă cu asta. Eu știu cine sunt și ce pot să fac, și pentru mine e suficient. Dacă ei au considerat că eu trebuie să fiu ales ultimul, așa să fie. Nici măcar n-am fost ales, am picat”, va spune acesta în ediția din această seară.

