România a prins gustul competiției culinare și trăiește, în fiecare luni și marți, de la ora 20.30, emoțiile jurizării concurenților MasterChef din sezonul 10. Aseară, cei trei chefi au oferit 8 șorțuri celor care au demonstrat nu doar pasiune pentru gătit, ci și entuziasm și determinare pentru a câștiga marele premiu: titlul MasterChef România 2025 și cecul de 75.000 de euro. Emisiunea a fost lider de audiență.

Aseară, în fața chefilor a ajuns Vlad Boomer, fost avocat, astăzi proprietar de cafenea și explorator al lumii gustului. Acesta și-a pus toată povestea de viață într-o farfurie de gyoza făcute de la zero. „În momentul în care mănânci gyoza, trebuie să fie o explozie. Trebuie să îți vină primăvara în gură”, i-a spus Chef Cătălin Scărlătescu. Florin Dumitrescu a remarcat efortul: „Gyozele tale sunt de apreciat, pentru că, într-o lume a congelatelor, tu ai ales să iei de la zero”. Sorin Bontea a fost ceva mai blând: „Nu ești departe de adevăr. Ai început de la zero și ai făcut asta”.

Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025
Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025

Vlad, care și-a schimbat numele de familie din Stafie în Boomer, tocmai pentru a scăpa de ironiile care l-au urmărit toată viața, s-a reinventat și profesional: a renunțat la corporație, a plecat prin Europa să învețe lucruri despre cafea, iar la MasterChef a venit ca să-și testeze curajul și creativitatea. În urma verdictului primit aseară, Vlad trece în etapa următoare și se va lupta în Bootcamp pentru un loc în bucătăria MasterChef. 

Câți români s-au uitat la MasterChef pe 15 septembrie 2025

Emisiunea MasterChef România a fost aseară lider de audiență! La nivel național, în rândul publicului cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, în intervalul orar 20.28 – 23.35, emisiunea a înregistrat 5,2 puncte de rating și o cotă de piață de 20,7%.

În această seară, noi concurenți vor aduce un strop de magie prin preparatele lor și vor încerca, prin gust și pasiune, să-i convingă pe cei trei chefi că locul lor este în bucătărie. Cine va pleca acasă cu șorțul MasterChef, aflăm de la ora 20.30, la PRO TV și pe VOYO. 

