Meghan Markle și Prințul Harry al Angliei se confruntă cu o criză majoră. Potrivit presei tabloide internațioanel, brandul lor și fundația caritabilă Archewell sunt în pericol. În ultimele luni, cei doi au făcut eforturi pentru a reduce costurile, însă presiunile financiare crescânde le-au complicat situația.

Demisii și restructurări

Ultimul membru important al echipei lor, James Holt, a decis să plece. Fost purtător de cuvânt și conducător al fundației Archewell, Holt era ultima legătură cu echipa lor inițială de dinaintea Megxit-ului. Acum, organizația este într-o situație delicată, mai ales că patru alți angajați au fost concediați.

Singura persoană rămasă este Shauna Nep, însă ea activează doar ca și consultant extern, fără a fi angajată full-time. Viitorul fundației Archewell este pus sub semnul întrebării.

Într-un efort de a redresa situația financiară, ducele și ducesa de Sussex au anunțat recent că fundația va fi redenumită în Archewell Philanthropies. Documentele contabile publicate la sfârșitul anului arată cheltuieli de aproximativ 5 milioane de dolari, în timp ce donațiile către organizații caritabile au atins doar puțin peste un milion de dolari.

Organizația va putea continua să funcționeze doar cu sprijinul unui sponsor, iar cei doi iau în considerare chiar vânzarea fundației.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Reduceri de personal

Pe lângă dificultățile financiare ale fundației, și compania lor de producție se confruntă cu probleme similare. Mai mulți angajați au fost concediați, iar în prezent doar două persoane mai fac parte din echipă: Chanel Pysnik, responsabilă de conținut, și producătoarea Tracy Ryerson.

Întrebarea care rămâne este ce se va întâmpla dacă serialul `With Love, Meghan~ nu va fi reînnoit de Netflix. Conform estimărilor PageSix, în ultimul an, cuplul a redus personalul cu 80-85%.

Un alt semnal de alarmă pentru Sussex este plecarea celui de-al unsprezecelea purtător de cuvânt în doar cinci ani. Meredith Maines, care a avut un rol important în intermedierea întâlnirii dintre Harry și tatăl său, regele Charles, a renunțat la colaborare după mai puțin de un an. Plecarea sa este considerată semnificativă, mai ales că în ultimele luni, Sussex au pierdut și alți membri ai echipei, inclusiv pe Kyle Boulia, fostul lor vice-secretar de presă, și pe Charlie Gips, purtătorul lor de cuvânt din Regatul Unit.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE