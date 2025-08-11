Mesajul pe care îl are Mihai Trăistariu pentru politicienii din România: „Cei care suferă”

Printre măsuri se regăsesc: crește norma didactică a profesorilor, scade tariful la plata cu ora, crește numărul elevilor dintr-o clasă, crește numărul de ore de predare pentru directorii de școli, salarii înghețate și burse mai mici și mai puține.

Mihai Trăistariu, care este și el profesor de matematică, pe lângă cariera pe care o are în muzică și afacerile din domeniul imobiliar, a vorbit recent despre problemele pe care le întâmpină profesorii și despre măsurile luate de către Guvern.

„Am foarte mulți prieteni profesori și educatoare în anturaj, vorbesc cu toți. Unii dau dreptate Guvernului, zic că trebuie să se facă și o curățenie din asta, alții sunt revoltați, se plâng că au venituri prea mici și măsurile noi îi afectează. Eu nu sunt direct afectat. Dar, dacă mă întrebați pe mine, părerea mea este că o curățenie generală trebuia făcută, deși e cam drastică.

Toată lumea o să simtă la buzunar, sunt majorări de preț la alimente, la facturi, benzină… Revolta profesorilor e îndreptățită pentru cei care suferă. Dar eu zic că, dacă ne aliniem cu toții la aceleași modificări, indiferent de profesie, poate că până la urmă va fi bine”, a afirmat Mihai Trăistariu în Click.

Artistul a avut și un mesaj pentru politicieni, afirmând că ar fi timpul ca persoanele care conduc țara să nu își mai angajeze rudele în funcțiile publice și să nu mai fure bani de la stat.

„Este de acceptat această situație, de a contribui cu toții pentru a scoate țara din impas financiar. Cu o condiție, însă! Și anume ca acest Guvern să nu-și bată joc și să folosească mai apoi banii strânși din austeritate tot în folosul lor. Să nu-și facă vile și salarii nesimțite. Unii directori își făceau salarii nesimțite pe banii statului.

Să mai iasă cei peste 1.000 de angajați care se duc numai pentru a face prezența la serviciu. Dacă, cumva, Guvernul reușește să reducă risipa cu austeritatea de acum, s-ar putea să rezolve pierderile. Dar degeaba iei de la noi, omul de rând, și tu te plimbi cu avionul și-ți angajezi prietenii și neamurile ca să nu facă nimic pe bani mulți”, a încheiat Mihai Trăistariu.

