Filmările au început în urmă cu aproximativ o lună, când Libertatea anunța în exclusivitate juriul emisiunii „The Ticket”, iar acum filmările au ajuns la final. Cu această ocazie, Mihai Bendeac a participat la un after party, astfel că după mult timp, după cum afirmă chiar el, s-a îmbătat din nou.

„Sunt iarăși într-o situație în care n-am mai fost de multă vreme. Este ora 7.30 dimineața, sunt beat, pe o străduță a Capitalei. Am terminat filmările la show-ul «The Ticket» și aș fi vrut să mă duc acasă, dar Mona Segall a insistat să merg la un after party. Ideea este că acum mă întorc acasă. N-am mai făcut o beție de foarte multă vreme.

M-a adus Cosmin Nedelcu până acasă. Numai că eu sunt treaz de foarte multe ore. Sunt beat. N-aș fi fost în stare să rezist până la ora asta dacă nu aș fi făcut o perfuzie azi dimineață. Nu știu de ce am făcut acest story. Am ajuns acasă”, a spus Mihai Bendeac pe Instagram, la story.

Mihai Bendeac, mesaj pentru mama lui

Apoi, el a avut un mesaj și pentru mama lui: „Dacă maică-mea se trezește și are de gând să mă sune, să nu mă sune. Că e bătrân Mihai. Și dacă mă culc acum, mă mai trezesc peste două zile. Deci nu mă suna, mamă! Acum am venit în parcare, unde mi-am lăsat mașina, că am avut bagaj de la filmări, ca să-mi iau… Este o agonie ce trăiesc eu acum. O să fie o zi însorită complet. Adică așa cum mi se pare mie mai neinteresant. Interesante sunt zilele ploioase, apăsătoare… Alea sunt zilele creative!”.

Deoarece actorul se filma pe stradă, la un moment dat a realizat că oamenii care trec pe lângă el îl văd. „Sunt niște oameni în jur care se uită foarte dubios la mine, dar nu contează”, a spus acesta.

Mihai Bendeac a revenit apoi cu un nou mesaj pentru mama lui: „Acest mesaj este strict pentru maică-mea. Mamă, să știi că după foarte multă vreme în care n-am avut timp de absolut nimic, în seara asta, pe fond de oboseală, m-am îmbătat. Vai, ce rușine îmi e… Doamne… Ce rușine îmi e! Eu la ora asta sunt beat și pe lângă mine trec oameni care aleargă și care fac sport. Am muncit mult, m-am îmbătat… Mamă dragă, mai am o seară până când intru iar în foarte muncă. Nu mă suna până la prânz, căci sunt… arrivederci”.

Ajuns acasă, juratul de la „The Ticket”, show care debutează la Antena 1 pe 6 septembrie 2025, de la ora 20.00, și-a făcut un ceai, pentru a putea dormi mai bine.

„Fiți atenți de ce-mi arde mie ajuns acasă la această oră matinală. Ce dor mi-a fost de scenă, ce dor mi-a fost de teatru… Eu îmi fac un ceai și mă culc. În somn este adevărul”, a mai spus Mihai Bendeac pe Instastory.

Actorul, mesaj pentru Antena 1

Celebrul actor a avut apoi și un mesaj pentru cei de la Antena 1, cărora le dăduse tag într-un story: „Eu acum, beat, la finalul filmărilor de la show-ul The Ticket de la Antena 1, dau tag la Antena 1, dar Antena 1, niciodată în demnitatea lor și în verticalitatea lor n-o să-și permită să dea share la story-urile mele beat de la filmările de la emisiunea de pe postul lor de televiziune. Mă duc să dorm. Nu să dorm… mă duc să leșin”!

Când a văzut toate mesajele distribuite de Mihai Bendeac, Monica Munteanu, care este atât managerul actorului, cât și o foarte bună prietenă a lui, i-a trimis un mesaj pe Instagram: „Bă, culcă-te, nu mai posta”. Moment în care postările vedetei de la Antena 1 au încetat.

Cu doar câteva ore înainte ca Mihai Bendeac să afirme pe Instagram, la story, că este beat pe străzile din București, Delia Matache, buna lui prietenă și totodată colega acestuia din juriul „The Ticket” a arătat pe internet cum artistul era pe perfuzii în ultima zi de filmări pentru show-ul de la Antena 1.