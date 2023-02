Mihai Morar spune ce se întâmpla în culisele emisiunii lui de la TV: „Invitații veneau pe bandă rulantă”. A demisionat acum 3 ani

La aproape trei ani de când și-a dat demisia, prezentatorului nu îi pare rău de decizia luată. Invitat în podcastul Ilincăi Vandici, Mihai Morar a recunoscut că trebuia să ia mai repede decizia de a demisiona. „Momentul 0 nu îl știu, a fost, dar nu îl știu.

Trebuia să fie cu mult înainte de a se termina aventura mea, coabitarea mea cu televiziunea, mă rog, cu emisiunea pe care am prezentat-o. Nu îl știu, că dacă îl știam era bine”, a explicat el. Și a continuat, dezvăluind detalii din culisele emisiunii „Răi da buni”: „Problema e când ajungi la minus.

M-am dus, normal, că acolo te duc confortul, rutina, obișnuința unui loc călduț, unui fotoliu moale, unor invitații care vin așa, pe bandă rulantă, se schimbă din 15 în 15 minute, îi sună producătorul, tu vii cu 5 minute înainte de emisiune și le pui întrebări ca șmecherul”.

El a mai adăugat că nu se mai simțea deloc bine în acea postură, nu se mai regăsea în emisiunea de la Antena Stars. „Nu mai era sufletul meu acolo de foarte mult timp. Eu nu am o problemă cu televiziunea, dimpotrivă, eu cred că dacă faci conținut, poți să îl faci oriunde, important e să îți găsești publicul și să fii ok cu sufletul, dorințele tale, visurile tale.

Recomandări De ce nu suntem noi, România, neutri în războiul din Ucraina?

„Terapeutul meu e frizerul meu”

Nu mai era cazul la mine, dar nu mi-am dat seama la momentul zero, că dacă îmi dădeam seama s-ar fi întâmplat mult mai devreme”, a mai zis Mihai Morar, are acum are emisiune la radio, dar și podcast pe YouTube. „Sufletul meu e acum în tot ceea ce fac. Pun mult suflet! E un consum pe care nu am cum să îl realizez acum. Terapeutul meu e frizerul meu, el îmi mai spune, se mai uită la poze cu mine și îmi mai spune, mă sună, fără să ajung la el la salon, îmi zice:

«Nu arăți bine! Ești obosit! Las-o mai încet». Chiar dacă îți place ce faci, intri într-o capcană, îți place atât de mult și nu îți mai dai seama dacă îți face bine, dacă îți face rău. Nu te mai vezi din exterior. E bine să ai oameni atenți la tine”, a încheiat el.

De ce nu revine în televiziune Mihai Morar

Pentru viva.ro, prezentatorul de la radio a spus că nu îi este dor de televiziune. „Nu îmi lipsește televiziunea, așa cum radio nu e doar radio, nici televiziunea nu mai e doar pe televizor.

Recomandări INTERVIU EXCLUSIV. Avertismentul primarului din Bucea, simbolul suferinței civililor, către români: „Dacă nu vom opri Rusia aici, ea va veni peste voi”

Televiziunea e și online, e și aici, iar podcastul cumva este cea mai bună dovadă că nu mai există media clasică, că podcastul este și interviu de presă scrisă, e și radio – audio și este și televiziune – vizual”, a explicat el.

Cât despre propunerile pe care le-a primit pentru a reveni pe micul ecran, Mihai Morar spune că nu a primit multe oferte, că el are un program special atât acasă, cât și la radio. „Pentru proiecte speciale, pentru că eu nu sunt nici genul de vedetă tipică pentru reality show având un job zi de zi la radio, nu pot să plec.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

E foarte greu să mă oferteze cineva pe mine, pentru că știe că în primul rând am trei copii acasă, am 5 emisiuni de dimineață de făcut de luni până vineri la radio și toată lumea știe, după 18 ani de matinal împreună cu Buzdugan, că nu e nimic mai important pentru mine decât fetele de acasă și decât radioul. Pentru nicio sumă nu m-ar putea scoate, nu știu, o lună, două luni.

Recomandări EXCLUSIV la un an de război. Femeia-simbol, rănită într-un bloc de locuințe în primul bombardament rusesc, interviu pentru români: „Încă mă tratez. Visez bombe, rachete, explozii”

Trebuie să fie ceva, nu o sumă, trebuie să mă tentezi cu ceva care să îmi aducă mie o experiență mai mare peste radio și peste familie ca să fac asta, numai de împlinire aș face-o”, a mai declarat el pentru viva.ro.

GSP.RO Câți bani primește lunar Marian Drăgulescu de la statul român. Suma este impresionantă cu adevărat: „Îţi asigură un trai cel puţin decent”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Relaţia dintre Ştefan Bănică Jr şi o femeie celebră de care toţi au uitat! 'M-a ameninţat, mă jignea'. Declaraţii şoc despre artist

Viva.ro Drama neştiută a Florentinei Fântânaru. Prezentatoarea TV a rămas văduvă la 37 de ani şi şi-a îngropat soţul de ziua ei

Observatornews.ro Doi buzoieni au o afacere de succes cu un produs unic în Europa. Zece ani au muncit la el, dar acum au propria fabrică

Știrileprotv.ro Viața „soțului trofeu”, bărbatul întreținut de cele trei soții. „Mă simt ca și cum aș trăi un vis devenit realitate”. „Regele nu mișcă un deget”

FANATIK.RO Dinamo s-a vândut! Fondul de investiții Certinvest este gigantul care va salva Dinamo. Câți bani a primit Dorin Șerdean pentru pachetul majoritar și reacția acestuia. Exclusiv

Orangesport.ro Ce se întâmplă în camerele de la etaj la palatul lui Becali. Dragomir, şocat când a descoperit: ”Dacă mint cu ceva, să-mi faceţi ce vreţi”

HOROSCOP Horoscop 24 februarie 2023. Săgetătorii ar fi bine să lase viitorul în pace, pur și simplu, să se detașeze de orice plan și de aspirații, dorințe

PUBLICITATE Interviu Maria Gheorghiu, cofondatoarea Asociației OvidiuRO: Prevenim analfabetismul funcțional prin lectura timpurie