Mihai Trăistariu nu este doar artist, ci și antreprenor în turism, administrând mai multe apartamente în stațiunea Mamaia. Deși sezonul estival este, în general, profitabil pentru el, artistul s-a confruntat și cu experiențe mai puțin plăcute.

Probleme cu o turistă

Una dintre acestea l-a marcat suficient cât să ia măsuri stricte pentru viitor. „Cu turiștii sunt mereu aceleași probleme, cu pahare sparte, asta e, le trecem la consumabile, mai pleacă acasă cu câte un prosop în geantă, zic că l-au luat din greșeală. De-astea…

Am luat însă și o țeapă mai mare, cu o familie, prin luna iunie. Doamna mi-a tot promis că-mi va vira banii, dar nu a mai achitat niciodată, m-a blocat pe telefon, peste tot. Nu e o sumă extrem de mare, însă gestul contează. Dacă-mi pun mintea o găsesc, după fotografie, și o dau la Poliție.

S-a nimerit că eram atunci la Piatra-Neamț, nu la Mamaia, și am mers pe promisiuni. Însă, de anul viitor, schimbăm foaia. Le voi cere turiștilor să achite înainte toată suma integral în cont. Sunt mulți care se răzgândesc cu trei zile înainte și de unde să găsesc altă familie în loc în mijlocul lunii? Să găsească ei, nu să-mi facă mie pagubă!”, a declarat Mihai Trăistariu pentru Click.

Deși a avut parte de o astfel de experiență neplăcută, Trăistariu susține că litoralul românesc este departe de imaginea negativă vehiculată în spațiul public în ultima vreme. „Dimpotrivă, este foarte aglomerat pe Litoral, sunt minciuni! Cânt, seară de seară, peste tot, la Venus, la Mamaia, n-ai loc pe plajă, așa e de două luni încoace. Și, stați liniștiți, că nu a renunțat nimeni la vacanța de pe Litoral, nici după ce a crescut TVA-ul cu 2%, nu este o majorare atât de mare”, a mai spus artistul.

Câți bani câștigă din turism vara

Pe lângă muzică, turismul i-a adus venituri semnificative în timpul verii, deși și aici simte efectele scumpirilor. „Vara câștig cel mai mult, din turism câștig 30.000 de euro, după ce plătesc dările la stat, și cam tot atât, 30.000 de euro, iau din concerte. Nu am mărit onorariul, rămân pe 1.500 de euro, pentru un recital de 45 de minute, nu prea mă afectează pe mine creșterea TVA-ului, la spectacole.

Mă afectează însă în afacerea cu apartamentele din Mamaia. Acolo voi simți la buzunar. Pentru că mereu fac investiții. De pildă, în toamnă, trebuie să cumpăr de vreo 5-6.000 de euro tot ce e nevoie, dezinfectăm, zugrăvim, cumpărăm alte lenjerii, prosoape, ca totul să fie nou și curat pentru noul sezon estival”, a adăugat Mihai Trăistariu.

Artistul demonstrează, astfel, că în spatele succesului din muzică se află și un antreprenor implicat, atent la detalii și hotărât să nu mai repete greșelile trecutului.

