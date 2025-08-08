Mihai Trăistariu nu este doar artist, ci și antreprenor în turism, administrând mai multe apartamente în stațiunea Mamaia. Deși sezonul estival este, în general, profitabil pentru el, artistul s-a confruntat și cu experiențe mai puțin plăcute.

Probleme cu o turistă

Una dintre acestea l-a marcat suficient cât să ia măsuri stricte pentru viitor. „Cu turiștii sunt mereu aceleași probleme, cu pahare sparte, asta e, le trecem la consumabile, mai pleacă acasă cu câte un prosop în geantă, zic că l-au luat din greșeală. De-astea…

Am luat însă și o țeapă mai mare, cu o familie, prin luna iunie. Doamna mi-a tot promis că-mi va vira banii, dar nu a mai achitat niciodată, m-a blocat pe telefon, peste tot. Nu e o sumă extrem de mare, însă gestul contează. Dacă-mi pun mintea o găsesc, după fotografie, și o dau la Poliție.

S-a nimerit că eram atunci la Piatra-Neamț, nu la Mamaia, și am mers pe promisiuni. Însă, de anul viitor, schimbăm foaia. Le voi cere turiștilor să achite înainte toată suma integral în cont. Sunt mulți care se răzgândesc cu trei zile înainte și de unde să găsesc altă familie în loc în mijlocul lunii? Să găsească ei, nu să-mi facă mie pagubă!”, a declarat Mihai Trăistariu pentru Click.

Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani
Recomandări
Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani

Deși a avut parte de o astfel de experiență neplăcută, Trăistariu susține că litoralul românesc este departe de imaginea negativă vehiculată în spațiul public în ultima vreme. „Dimpotrivă, este foarte aglomerat pe Litoral, sunt minciuni! Cânt, seară de seară, peste tot, la Venus, la Mamaia, n-ai loc pe plajă, așa e de două luni încoace. Și, stați liniștiți, că nu a renunțat nimeni la vacanța de pe Litoral, nici după ce a crescut TVA-ul cu 2%, nu este o majorare atât de mare”, a mai spus artistul.

Mihai Trăistariu

Câți bani câștigă din turism vara

Pe lângă muzică, turismul i-a adus venituri semnificative în timpul verii, deși și aici simte efectele scumpirilor. „Vara câștig cel mai mult, din turism câștig 30.000 de euro, după ce plătesc dările la stat, și cam tot atât, 30.000 de euro, iau din concerte. Nu am mărit onorariul, rămân pe 1.500 de euro, pentru un recital de 45 de minute, nu prea mă afectează pe mine creșterea TVA-ului, la spectacole.

Județul în care numărul de concedii medicale a scăzut spectaculos cu 70% în primele șase luni ale anului comparativ cu 2024: „Medicii sunt speriați”
Recomandări
Județul în care numărul de concedii medicale a scăzut spectaculos cu 70% în primele șase luni ale anului comparativ cu 2024: „Medicii sunt speriați”

Mă afectează însă în afacerea cu apartamentele din Mamaia. Acolo voi simți la buzunar. Pentru că mereu fac investiții. De pildă, în toamnă, trebuie să cumpăr de vreo 5-6.000 de euro tot ce e nevoie, dezinfectăm, zugrăvim, cumpărăm alte lenjerii, prosoape, ca totul să fie nou și curat pentru noul sezon estival”, a adăugat Mihai Trăistariu.

Artistul demonstrează, astfel, că în spatele succesului din muzică se află și un antreprenor implicat, atent la detalii și hotărât să nu mai repete greșelile trecutului.

Județul în care numărul de concedii medicale a scăzut spectaculos cu 70% în primele șase luni ale anului comparativ cu 2024: „Medicii sunt speriați"
Analiză
Știri România 10:00
Județul în care numărul de concedii medicale a scăzut spectaculos cu 70% în primele șase luni ale anului comparativ cu 2024: „Medicii sunt speriați"
Daniel David a citat greșit un raport apoi l-a cenzurat. ISE: norma didactică a profesorilor din România era în media UE înainte de majorare
Știri România 09:48
Daniel David a citat greșit un raport apoi l-a cenzurat. ISE: norma didactică a profesorilor din România era în media UE înainte de majorare
Ce a pățit Mihai Trăistariu cu o turistă care s-a cazat în unul dintre apartamentele lui de la mare: „Am poza ei, dacă-mi pun mintea, o dau la poliție!"
Stiri Mondene 10:24
Ce a pățit Mihai Trăistariu cu o turistă care s-a cazat în unul dintre apartamentele lui de la mare: „Am poza ei, dacă-mi pun mintea, o dau la poliție!"
Cum a apărut Simona Gherghe pe plaja din Grecia. Într-un costum de baie din două piese, vedeta a atras atenția tuturor
Stiri Mondene 10:12
Cum a apărut Simona Gherghe pe plaja din Grecia. Într-un costum de baie din două piese, vedeta a atras atenția tuturor
Valeriu Nicolae spune că Nicuşor Dan comite nişte erori foarte grave: „Dacă nu vrem ca următoarele alegeri să fie câştigate de nebuni tip Georgescu"
Politică 10:15
Valeriu Nicolae spune că Nicuşor Dan comite nişte erori foarte grave: „Dacă nu vrem ca următoarele alegeri să fie câştigate de nebuni tip Georgescu"
Oana Țoiu s-a întâlnit la Kiev cu Volodimir Zelenski. Despre ce au discutat cei doi
Politică 07 aug.
Oana Țoiu s-a întâlnit la Kiev cu Volodimir Zelenski. Despre ce au discutat cei doi
