Totul a pornit de la o declarație făcută de artist, legată de ideea de disciplină și stil de viață sănătos în cuplu, care a fost interpretată ca o „regulă de slăbit” pentru partenere.

„În zodiacul chinezesc sunt Dragon. Dragonul este, conform definiției, regele gafelor. La o întrebare banală, despre cum trebuie să arate femeia pentru mine, am spus că am avut o grămadă de fete cu posteriorul mare, fete mai grase. Moderatorul m-a întrebat dacă am o problemă cu asta și am spus nu.

În orice relație am intrat, dacă avea forme, pentru că noi mergeam în diverse contexte, cu prietenii mei, la munte, la emisiuni TV, la gale, ele s-au simțit singure, fără să le spun eu nimic, pentru că eu nu am o problemă. Eu nu îmi aleg fetele după fizic și după standarde. Am spus foarte fain că ele singure au slăbit.

Nu știu cum a deviat discuția, dar totul era cu zâmbetul pe buze, că dacă sunt grase, slăbesc. De fapt, eu am trăit același lucru și acum sunt într-o cură de slăbire. De ce ne îngrășăm? Mâncăm ca sparții. Eu am spus asta banal, dar se viralizează doar ce e negativ.

Într-un podcast de două ore și jumătate, exact cele cinci secunde decupate se duc viral. Am 26 de podcasturi la activ și doar două s-au viralizat, fiecare influencer și-a extras o pastiluță care i-a convenit. Dacă derulezi puțin înainte, se aude că eu am stat numai cu fete mai grase. Toate ale mele au fost așa, așa le-am ales și nu am o problemă cu asta.

S-a viralizat bucățica unde am spus că «dacă sunt grase, mănâncă mănâncă ca spartele»”. Și eu sunt acum în cură de slăbire, pentru că și eu mănânc ca spartul. Mă enervează că se răstălmăcesc lucrurile. Eu sunt foarte de treabă cu fetele și se înțelege total invers.

Aștia cu podcasturile își decupează bucățile atât de nasol, încât se înțelege pe dos: că aș avea o problemă cu femeile sau că nu vreau să le dau bani. Nu e adevărat. Le-am dus pe toate în vacanțe, peste tot am plătit eu, avioane, hoteluri, restaurante. Ele nu plăteau nimic.

Dar asta tot punctez de o vreme, că m-am săturat să întrețin femeile din viața mea. Vreau să aibă bugetul lor, să nu-mi ceară bani de unghii, de autobuz, de tot felul de lucruri. Eu le zic la modul firesc. Mie îmi place să am o tipă care e țapănă pe ea, știe ce vrea, care are carieră și are banul ei.

Că o duc în vacanță, tot eu o să plătesc. La terasă, la restaurant, tot eu plătesc. Nu plătește ea niciodată. Dar nu vreau ca toată viața ea să fie întreținută și să nu facă nimic, să stea doar la saloane. Asta povesteam eu în podcasturi. Că asta e tendința noii generații.

Cred că sunt înțeles greșit, pentru că, repet, acești influenceri sunt șmecheri și își decupează din podcast cea mai proastă propoziție și o fac definiția mea. Ceea ce este total greșit. N-am ce să fac, trebuie să-mi asum. Știu că nu se poate repara. Doar cei care urmăresc podcastul integral își dau seama de context”, a spus deranjat Mihai Trăistariu, pentru Cancan.

