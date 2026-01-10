„Discută cu cineva, vorbește la telefon, e foarte bine. Ea nu s-a ascuns. De când a luat legătura cu el, de prima dată, știam că are pe cineva. M-a întrebat ce părere am și cum e… Cât am știut eu să îi spun, i-am spus. S-a mai sfătuit și cu mama ei, cu mătușa ei, care este foarte importantă pentru Mika. Și cu bunica ei s-a sfătuit”, a declarat Mihai Albu în emisiunea Online Story by Cornelia Ionescu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Eu am fost mai mult cel care am fost acolo lângă ea, fiindcă am știut. Multe convorbiri telefonice cu el au fost de față cu mine și atunci am văzut timbrul, tonul și cum se vorbește. E foarte important. Nu s-a ascuns. Am apreciat că nu s-a ferit.

Nu e nimic secret. E un băiat tot de vârsta ei, dar nu este însă de la același liceu. Din ce am văzut eu, stând aproape de Mikaela, în ultima vreme, cam toate prietenele ei au pe cineva cu care vorbesc și țin legărura. Și eu m-am îndrăgostit prima oară tot la 17 ani”, a spus Mihai Albu pentru sursa citată.

Designerul a mărturisit anul trecut, că Mikaela are toate șansele să devină un fotomodel de talie internațională. Adolescentei îi place să pozeze și deja are un cont social media unde postările ei adună zeci de mii de vizualizări. În ciuda pasiunii pentru modelling, Mikaela nu neglijează studiul și își dedică timp și educației.

„Mikaela este atrasă de modă, machiaj, îi place această zonă. Are, de altfel, și exemplul mamei ei. Îi place să-și aleagă singură ținutele. Nu știu exact ce va urma, dar ne ținem să facă școală, să fie școala pe primul loc, mă bucur că învață bine. Are și un suflet frumos, a fost lângă mine, m-a încurajat, după ce am suferit o operație de cancer de colon”, a spus Mihai Albu.