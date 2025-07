Radu Vâlcan și Adela Popescu au dezvăluit și ei recent că pentru perioada verii s-au relocat la Șușani, comună din județul Vâlcea, iar o altă vedetă a vorbit despre achiziția unui teren în județul Prahova.

Este vorba despre Mirela Retegan, nimeni alta decât fondatoarea proiectului Gașca Zurli.

Mirela Retegan și-a cumpărat teren în județul Prahova

„În această viață am făcut un copil, am plantat niște copaci, dar nu am făcut o casă pe pământ. Una mică, de poveste. Pentru sufletul meu. Stau în București de 25 de ani și am schimbat 13 chirii. Nu pentru că nu aș fi putut avea casa mea, ci pentru că nu am simțit că îmi doresc asta. Mereu am visat la casa mea de la țară. Cu vecini care au văcuțe și găini și porci și legume în curte. Să învăț și eu mersul pământului.

Cred că a venit momentul. E cadoul pe care vreau să mi-l fac: o căsuță mică, în care să încapă toată dragostea din Univers. În care să am un loc de unde să scriu toate nescrisele din mintea și din sufletul meu. Unele vise stau cuminți și așteaptă să le vină rândul. Cumpărasem acest teren acum cinci ani, într-un sat din județul Prahova. Nu am mai trecut pe acolo. Altele au fost prioritățile. Dar simțeam că mă cheamă locul.

Ieri m-am oprit. M-a întâmpinat vecina mea, o femeie specială care, pe lângă cei doi copii și nepoți ai ei, este mamă maternală. Acum are în grijă trei băieți (unul înfiat și doi în plasament). M-am îndrăgostit de ei. Lor le-am promis că ne facem vecini. De fapt, bucuria lor mi-a amintit de bucuria mea atunci când am găsit terenul.

Mintea mea s-a oprit să asculte liniștea din livadă, sufletul meu s-a bucurat de umbra din curte și inima s-a umplut de zâmbetele copiilor. La țară, timpul se scurge diferit. Așa că m-am hotărât! Îmi fac o căsuță așa cum am visat mereu, dar n-am avut niciodată timp pentru ea. O să vă iau cu mine în călătoria asta. E pentru prima oară când trăiesc o astfel de experiență: casa mea, pe pământ, la țară, într-o livadă, înconjurată de verdele copacilor și acoperită de seninul cerului.

Gata! Am lansat în Univers acest gând. Și vi l-am spus și vouă, ca să ne bucurăm împreună. Doamne ajută! Cine iubește viața la țară, mâna sus”, a scris Mirela Retegan pe rețelele de socializare.

Vedeta încă nu știe când începe munca la casa de la țară

Apoi, jurnaliștii de la Click au contactat-o, pentru a afla când va începe construcția și când se va muta vedeta la țară, în județul Prahova.

„Deocamdată nu am niciun alt detaliu. E o casă veche, bătrânească, pe care vreau să o recondiționez și să fie locul meu de liniște și inspirație. Încă nu m-am apucat de treabă, urmează”, a afirmat Mirela Retegan pentru sursa citată.