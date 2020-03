De Livia Lixandru,

„Vrea soţul meu încă o fetiţă. Şi eu mi-aş dori…să închidem treaba, să fie două fete şi doi băieţi. Eu nu pot să programez, programează Dumnezeu, eu spun ce îmi doresc, doar că…nu am probleme.

Mulţumesc lui Dumnezeu, corpul meu a dus aşa de bine sarcinile, am născut natural, nu îmi este teamă de nimic, am alăptat copiii, mă ocup de ei…iarăşi va însemna o perioadă în care ies din muncă”, a spus vedeta în exclusivitate pentru Ok Magazine.

