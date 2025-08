Recent, celebra prezentatoare de la Antene a fost în vacanță în România, iar locația pe care a ales-o la insistențele unei prietene a uimit-o foarte tare. „Colțul de Rai” în care a ajuns Mirela Vaida este Colibița, un sat celebru din comuna Bistrița Bârgăului, în județul Bistrița-Năsăud din Transilvania.

Ajunsă în Colibița, Mirela Vaida nu s-a putut abține și a făcut foarte multe fotografii pe care le-a postat pe Instagram, alături de un mesaj prin care dezvăluia ce fel de activități a făcut acolo.

Localitatea este așezată pe Valea Bistriței, între Munții Bârgău și Munții Călimani, pe malul lacului Colibița, iar autoritățile locale au început demersurile pentru obținerea statutului de stațiune.

În mesajul pe care l-a postat pe celebra rețea de socializare, prezentatoarea de la Antene îi îndeamnă pe români să meargă la Colibița, deoarece acolo a avut parte de cea mai frumoasă vacanță din viața ei.

Iată mai jos ce a scris Mirela Vaida pe Instagram, despre vacanța din Colibița:

„Mi-au trebuit 43 de ani să ajung la Colibița! Doamne, ce colț de Rai! Prietena mea Anuța a organizat totul și, după mulți ani în care ne tot spunea «Hai la Colibița!», anul ăsta am ajuns! A fost cea mai frumoasă vacanță petrecută cu familia! Am descoperit niște locuri, niște oameni cu o energie aparte și am trăit câteva zile în care m-am deconectat total! Priveliști năucitoare, servicii de top, mâncare excelentă și un personal 100% românesc, extrem de amabil și de implicat!

Am găsit aici povestea de succes a unui român care a muncit mulți ani în străinătate și care, cu banii câștigați acolo, a pus bazele acestui complex turistic ce poate fi o lecție pentru întreg turismul românesc! Bravo, Ionuț! Ție și întregii tale familii pentru tot ce faceți acolo: seri tematice pe plaja lacului, plimbări cu barca, cu jeep-urile, ședințele de masaj făcut de Dana cu mâinile ei fermecate, excursii la stână, plaja de ozon (în viitor), izvorul pe care l-ai construit în munți, deasupra Colibiței, acolo unde este cel mai pur aer din România! Ați dezvoltat o comunitate frumoasă, iar locurile astea merită să fie în topul celor mai frumoase atracții turistice din România!

Vreau să-i mulțumim și lui Rareș și Corneliei, pentru o zi superbă pe lac, unde am fost răsfățați cu vită gătită pe plintă încinsă, cu cel mai bun vin și cu o super atmosferă! Nu-mi ajunge o singura postare să vă pot arăta tot ce am trăit săptămâna asta! Ieri am fost la stână, cu jeepurile, iar ciobanii ne-au așteptat cu caș proaspăt, cu ciorbă de miel, cu balmoș și jintiță și copiii s-au bucurat de o experiență unică! Mulțumesc, Anuța! Ai știut tu de ce chemi românii la Colibița! Mulțumesc, Ionuț, pentru felul în care ne-am simțit acolo! A fost, cu adevărat o vacanță de neuitat! Felicitări pentru tot ce realizați zi de zi! Dragilor, hai la Colibița”

