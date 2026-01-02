Monica Bîrlădeanu a dezvăluit că Revelionul a fost marcat de o experiență inedită, într-o croazieră în Golful Persic, alături de familie. Actrița a povestit pe larg despre destinațiile alese și despre primele impresii, subliniind dorința ei constantă de a descoperi esența fiecărui loc vizitat.

Vacanță departe de România

„Am plecat de Revelion cu familia într-o croazieră în Golful Persic, cu câteva opriri interesante în țările arabe. Prima noastră oprire a fost în Doha și cum am acest angajament față de mine că oricât de puțin aș stă într-un loc, să văd măcar un lucru esențial… ei bine, în Doha am avut timp de 3. Muzeul Național e locul unde înțelegi rapid istoria, creșterea economică, comerțul cu perle, bijuteriile și identitatea acestui loc. Dacă ajungeți în Doha, e de văzut musai. Am fost apoi în Souq Waqif și spre deosebire de alte «market-uri» din lume, nu era deloc aglomerat. Poate pentru că era duminică”.

De cealaltă parte, Valeriu Gheorghiță a ales să marcheze trecerea dintre ani printr-un mesaj amplu și profund, publicat alături de mai multe fotografii de familie. Medicul s-a afișat în imagini atât alături de Monica Bîrlădeanu, cât și în cadre emoționante cu copiii săi, subliniind importanța timpului petrecut împreună, chiar dacă departe de casă.

Mesajul lui Valeriu Gheorghiță

„Trecerea dintre ani m-a prins și de această dată departe de casă, dar împreună cu cei dragi. Mi-am dorit dintotdeauna să descopăr locuri noi, culturi, civilizații și obiceiuri. Cred în iubire și iertare, în comuniune, acceptare și toleranță între oameni – valori care capătă sens deplin atunci când sunt trăite, nu doar afirmate. 2025 a fost un an intens – cu realizări importante, dar și cu provocări pe măsură.

Sunt recunoscător pentru tot ceea ce mi-a adus acest an. Am ales să primesc cu recunoștință tot ce a fost bun, să accept momentele dificile, să înțeleg lecțiile din fiecare experiență și să merg mai departe cu speranță, credință, responsabilitate și, mai ales, cu dragoste de oameni. Ca medic, cred că înainte de toate este esențial să-ți placă oamenii, să-i accepți și să-i iubești așa cum sunt – fiecare în felul său.

Vă doresc ca anul ce vine să vă aducă sănătate, împliniri așa cum vi le doriți și capacitatea de a trăi fiecare zi conștienți de cel mai prețios dar pe care îl avem și de care trebuie să avem grijă: viața. La mulți ani 2026!”.

