Odată cu revenirea emisiunii pe micile ecrane, Libertatea a stat de vorbă cu Sorin Bontea, pentru a afla ce a făcut acesta după ce s-au terminat filmările celebrului show.

Sorin Bontea a fost la pescuit în Canada

„Toată vara am descoperit ceva, un lucru foarte mișto. Am descoperit că îmi place să fac nimic! Nu. Glumesc! Am mai și muncit, că am mai avut de făcut proiecte. Am fost un pic pe la pescuit prin Canada. Mi-am dorit de foarte mult timp să ajung pe acolo. Am ajuns în Canada! Mi-am făcut și damblaua asta. În mijlocul la nimic, așa, undeva departe, pe lângă Yellowknife. A fost frumos, am prins pește.

Am fost un pic cu familia pe la greci, cu soția, cu finii. Am fost pe la pescuit prin Deltă cu niște prieteni, niște amici. Doar pentru pescuit! Era de mult stabilită, era de mult planificată. Îmi doream de mult să ajung. Și am ajuns”, a spus Sorin Bontea în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat dacă au mers și copiii lui în aceste vacanțe, juratul de la MasterChef a precizat că fiica și băiatul lui nu mai merg împreună cu el în vacanțe, deoarece el a îmbătrânit, iar cei tineri nu vor să mai stea după părinți.

„Copiii sunt bine, mulțumesc. Sunt copii mari. Adică nu prea mai sunt copii. Fata e la facultate, băiatul e la treaba lui. Fii-mea are 23 de ani, fii-miu are 30 de ani. Am mai dus-o pe fii-mea prin Deltă, vrea fii-miu prin Deltă, îi mai duc așa, dar… Nu! Doar așa, câteva zile, dar în rest, nu mai mergem împreună. Cine mai stă după părinți? Sunt bătrân… (râde) Eu nu sunt bătrân, copiii sunt mari. Asta e bună: eu nu sunt bătrân, copiii sunt mari”, a afirmat Sorin Bontea.

Juratul de la MasterChef ar vrea să ajungă pe… Lună

Ținând cont că ne-a vorbit despre locurile vizitate și despre vacanțele în care a mers în ultimele luni, am dorit să aflăm de la celebrul bucătar și unde ar mai vrea să ajungă, atât pentru relaxare, cât și pentru pescuit.

„Pe lună. (râde) Glumesc! Uite, asta cu pescuitul… Cu toate că am fost prin Alaska, n-am apucat să pescuiesc la somon. Poate, cine știe, în viitor. Dar mă omoară drumul. E departe, drum dus, drum întors… mult, mult! În Europa aș vrea să pescuiesc prin Spania, prin Portugalia, la Bass, că se pescuiește la Bass și e foarte frumos. Se mănâncă foarte bine în Portugalia… bacalhau, cartofi fierți, măsline, capere, ulei de măsline, bun așa… Sardine, când e sezonul…”, a încheiat juratul de la MasterChef interviul pentru Libertatea.

