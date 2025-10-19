„Îi iubesc pe toți chefii, asta vreau să subliniez în primul rând, dar cred că cel mai mult mă asemăn cu Florin. Am petrecut mai mult timp împreună, Josephine le iubește pe fetele lui, pe Ava și pe Mia, iar ele o iubesc pe ea. Și eu cu Cristina avem o relație foarte bună, suntem pe aceeași lungime de undă. Noi ne vizităm des, cu familiile, mai facem un grătar. Ne-am conectat foarte frumos”, a povestit Gina Pistol pentru revista VIVA!

În cadrul interviului, Gina Pistol a vorbit și despre nois sezon masterCahf. „Sezonul ăsta este efervescent, funny, dinamic, imprevizibil și de nota 10. În sezonul acesta, chefii parcă au fost totuși puțin mai duri cu concurenții, i-au cam certat… A fost pe bună dreptate însă, că nu au fost atenți, dar le-am ținut apărarea și i-am îmbrățișat pe toți, pentru că mă atașez de ei. Îmi sunt dragi și sunt foarte…iubibili”, a declarat Gina Pistol, pentru sursa citată.

În această toamnă, show-ul culinar a revenit la PRO TV cu un nou sezon, iar cu această ocazie Gina Pistol a vorbit și despre un alt proiect al ei, la care lucrează în secret și care are legătură cu soțul ei, Smiley, pe numele lui real Andrei Tiberiu Maria.

„Am un proiect de care trebuie să mă ocup 100%. Dar trebuie să discut și cu bărbatul meu, să vedem când mă apuc de el. Are legătură cu Andrei, noi ca familie, da. Nu cu «sticla». E alt proiect. O să vă povestesc că e și acolo… Mi-au spus foarte multe persoane: «Nu știi în ce te bagi»! E, asta e, vreau să încerc. O să fie online, o să vedeți voi, o să fie distractiv. Sper să mă țină nervii”, a spus Gina Pistol pentru Cancan.

