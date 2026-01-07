Motivul pentru care Irinel Columbeanu s-a pocăit: „Am auzit glasul Domnului”. Cine l-a vizitat la azil

Irinel Columbeanu, ajuns la vârsta de 68 de ani, a petrecut Sărbătorile de Iarnă într-un mod liniștit și surprinzător de cald, la căminul de bătrâni din Ghermănești, acolo unde locuiește de aproape doi ani. Departe de luxul care l-a consacrat cândva și de vila somptuoasă din Izvorani, fostul milionar pare să fi găsit echilibrul într-o viață simplă, marcată de credință, rutină și comunitate.

Sărbători cu mese bogate și voie-bună, la azil

Potrivit lui Ion Cassian, directorul căminului de bătrâni din Ghermănești, Irinel Columbeanu a fost parte activă din atmosfera festivă de Crăciun și Anul Nou. Pensionarii s-au bucurat de mese îmbelșugate, muzică, colinde și momente de socializare, iar Irinel nu a stat deoparte.

„Irinel n-a fost singur, ci cu cei care locuiesc aici, la noi, s-a simțit bine. De Crăciun și de Revelion au avut pe masă toate bunătățile, lebăr, caltaboși, sarmale, cozonaci, prăjituri. Au avut și un program artistic, a venit un solist și le-a cântat câteva piese, le-am pus și mici cadouri sub brad. A fost o atmosferă plăcută”, a declarat Ion Cassian pentru Click!.

De ce Irinel Columbeanu a ales să se pocăiască

Cu puțin timp înainte de Sărbători, Irinel Columbeanu a luat o decizie care a atras atenția publicului: s-a botezat la Biserica Baptistă. Imaginile au apărut pe TikTok, fiind postate de Robert Grecu, și au stârnit numeroase reacții. „Fraților, e monumental! Se botează Irinel Columbeanu. Își dă viața lui Hristos. Mi se pare monumental, gândiți-vă că a câștigat totul. E cea mai importantă decizie din viața lui. Decizia asta, de a-l primi pe Hristos ca Domn și Mântuitor în viața lui”, a spus Robert Grecu.

Fostul om de afaceri a explicat ulterior că această alegere vine dintr-o nevoie profundă de liniște sufletească și regăsire. „Am auzit glasul Domnului, când am ajuns într-un azil de bătrâni, unde am primit mesajul Său, care îmi spunea că El trebuie să fie la volanul vieții mele. Acest lucru m-a determinat să vin printre voi, frații și surorile mele, și să încerc să parcurg pașii necesari pentru a fi botezat”, a spus Irinel Columbeanu.

După pierderea averii și a stilului de viață opulent, Irinel pare să fi intrat într-o etapă de introspecție, în care credința joacă un rol esențial. Programul său zilnic este unul ordonat, adaptat sezonului de iarnă, incluzând mese regulate, momente de odihnă, activități comune și timp dedicat rugăciunii.

„Stă la căldurică și citește Biblia, a mai fost vizitat de cei de la biserica unde s-a botezat, primește vizitele lor, ei îi mai citesc din Biblie. Acum, că este foarte frig afară, nu prea iese din azil. A suferit trei AVC-uri, în trecut, și nu se expune la frig.

Oricum, nu are voie să plece din azil decât pe semnătura persoanei care-l ia. Și fiica lui, Irinuca, trebuie să semneze și când îl ia și când îl aduce înapoi, așa este regulamentul și trebuie respectat de oricine, chiar și de rudele lui”, a mai menționat Ion Cassian.

Viața departe de luxul de altădată

Fostul milionar, cunoscut ani la rând pentru aparițiile mondene și relațiile sale intens mediatizate, duce astăzi o viață modestă, dar stabilă. Căminul din Ghermănești i-a oferit siguranță și sprijin într-o perioadă dificilă, iar apropierea de ceilalți rezidenți pare să-i fi adus o formă de împăcare.

Deși destinul lui Irinel Columbeanu a luat o turnură radicală, Sărbătorile de Iarnă petrecute la azil demonstrează că bucuria nu ține neapărat de opulență, ci de oameni, liniște și sens.

