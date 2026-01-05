Pentru Maria Constantin, anul 2025 a fost unul plin și echilibrat, cu realizări atât pe plan profesional, cât și personal. „A fost un an bun, un an cu multe evenimente, proiecte multe și cu vacanțe. A fost un an chiar foarte bun, mai ales că și pensiunea pe care o avem la Curtea de Argeș a mers foarte bine”, a declarat artista pentru Cancan.

Aceasta a subliniat că a fost implicată în mai multe direcții simultan, încercând să le gestioneze pe toate fără a neglija familia, care rămâne o prioritate pentru ea. „A fost un an plin, pe mai multe segmente: și pe plan profesional, și cu familia. Am încercat să le împărțim pe toate și să petrecem timp și cu familia, pentru că este foarte important pentru noi”, a mai spus Maria Constantin, explicând că ritmul intens al activităților nu i-a lăsat prea mult spațiu pentru apariții TV constante.

A muncit, chiar dacă nu a mai apărut la TV

Un alt motiv important care a stat la baza deciziei sale de a apărea mai rar pe micile ecrane ține de logistică și de timpul limitat. Locuind în zona Bragadiru, iar majoritatea televiziunilor fiind în nordul Capitalei, deplasările deveneau extrem de solicitante. „A fost o perioadă cu multe evenimente și tocmai de aceea. Plus că eu stau în zona Bragadiru, iar toate televiziunile sunt în zona de nord, și a fost foarte dificil cu timpul. Am stat un pic mai retrasă pentru că nu am avut timp fizic”, a explicat ea.

Deși a onorat filmările pentru Revelion, artista recunoaște că efortul a fost considerabil. „Am fost la filmările pentru Revelion, dar am zis că este o oboseală foarte mare pentru mine să merg”, a mărturisit Maria Constantin, precizând că, în lipsa unor noutăți importante, nu a simțit nevoia să fie constant prezentă în platourile TV. Mai mult, artista a punctat un aspect esențial legat de mecanismul televiziunii: „În condițiile în care nici nu aveam ceva nou și știu ce înseamnă televiziunea, trebuie tot timpul să vii cu anumite subiecte”.

Tocmai din acest motiv, Maria Constantin a preferat să se retragă elegant, evitând aparițiile forțate. „Eu am preferat să stau deoparte pentru că nu aveam absolut nimic nou, în afară de faptul că m-am plimbat anul trecut”, a spus ea. Și, într-adevăr, anul trecut a fost unul dominat de călătorii. Artista a povestit că a început anul cu o vacanță în Turcia, urmată de Thailanda, Malaga, Marrakech, Italia, unde a fost împreună cu fiul ei, Gran Canaria și multe alte destinații. „Am ținut-o pe vacanțe cumva”, a recunoscut ea, explicând că această perioadă i-a oferit timp pentru echilibru și reconectare.

Vacanța în care va pleca

Maria Constantin privește cu recunoștință și liniște spre tot ceea ce a realizat, considerând că munca sa a fost dublată de credință. „Știi cum e, Dumnezeu le pregătește pe toate pentru fiecare. Într-adevăr, am și muncit foarte mult pentru lucrurile astea, dar clar nu puteau fi realizate fără ajutorul lui Dumnezeu”. În prezent, artista se declară împlinită și senină.

„Chiar dacă au fost momente mai grele în viața mea, acum sunt liniștită, fericită, iar asta este cel mai important”, a spus ea. Noul an începe, la rândul lui, sub semnul relaxării, Maria Constantin anunțând că pe 19 ianuarie va pleca într-o vacanță în Jamaica. „Începem cu o vacanță, ca să ne revenim”, a încheiat artista.

