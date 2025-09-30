Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit după 19 ani de căsnicie

Sursa a declarat pentru People: „Nicole nu a vrut să se despartă, a luptat pentru căsnicia sa.”

Cei doi locuiesc separat încă de la începutul verii. Kidman și Urban s-au căsătorit în iunie 2006 și au împreună două fiice: Sunday Rose, 17 ani, și Faith Margaret, 14 ani.

Pe 25 iunie, Kidman a postat pe Instagram o fotografie în care apărea alături de Urban, pentru a sărbători aniversarea căsătoriei lor.

În august, actrița a postat «amintiri de vară» pe rețelele sociale, cu timpul petrecut cu fiicele și familia extinsă.

Kidman a încheiat recent filmările pentru «Practical Magic 2» la Londra, Urban se află în turneu, următorul său concert fiind programat pe 2 octombrie în Hershey, Pennsylvania.

În aprilie 2024, într-un interviu pentru People, Kidman vorbea despre suportul primit din partea familiei sale, descriind relația cu Urban ca fiind «dragostea mea profundă».

