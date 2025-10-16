Competiția culinară va avea gustul intens condimentat al spectacolului în bucătărie care aduce noutăți surprinzătoare pentru cei patru jurați. Una dintre noutățile care schimbă dinamica întrecerii este itinerarul neașteptat al Chefilor în afara platoului, pe parcursul etapei amuletelor.

Filmări în locuri emblematice din România

Astfel, luptele pentru amulete se desfășoară în sezonul 16 Chefi la cuțite în locuri emblematice ale României, precum Piața Sfatului din Brașov, Peștera, Castelul Bran și Cazinoul istoric din Constanța. Platoul amuletelor va fi înlocuit cu decorurile unora dintre cele mai frumoase destinații – fiecare întrecere având o nouă etapă inspirată de locul ales, care le va da Chefilor o provocare în plus, complicând lucrurile.

Cei patru jurați trăiesc din plin în sezonul 16 surpriza acestui itinerar, pe care îl descoperă pas cu pas. Începută cu totul neașteptat în mijlocul Pieței Obor din București, călătoria lor va dura de-a lungul etapei amuletelor, jurații revenind în platoul Chefi la cuțite pentru battle-urile între echipe.

Aceasta este doar una dintre noutățile sezonului 16! Show-ul culinar care începe la Antena 1 și AntenaPLAY pe 16 noiembrie va atinge un alt nivel odată cu surprizele dezvăluite una după alta de către prezentatoarea emisiunii, Irina Fodor. Sezonul Chefi la cuțite care schimbă jocul va fi difuzat în fiecare duminică, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la ora 20:30.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Declarațiile făcute de chefi

„Nu doar profesioniști fantastici, dar și oameni care iubesc la nebunie bucătăria și vin în fața noastră ca să lupte pentru o nouă șansă în viață și să-și îndeplinească un vis. Iar acesta este lucrul care mă bucură enorm: că, de la sezon la sezon, transmitem excelența în arta culinară, ridicăm nivelul gastronomiei și reușim să arătăm câți români sunt cu adevărat talentați în bucătărie. Este extraordinar ca cei mai buni români la capitolul gastrononic, din țară și din întreaga lume, să aibă bucuria să vină la Chefi la cuțite pentru a ne arăta cine sunt și pentru a dezvălui poveștile lor întregii Românii. Pentru că toți acești români talentați merită să fie descoperiți”, a declarat Chef Richard Abou Zaki.

”Este un sezon cu totul altfel, în care am avut incredibil de multe emoții, pentru că, de data asta, competiția a venit cu niște noutăți care au crescut tensiunea din primul moment. Veți vedea un show culinar care intră pe un nou drum, cu o nouă perspectivă și cu acea energie fantastică ce ne motivează în misiunea noastră: aceea de a schimba percepția asupra bucătăriei într-un show gastronomic de zile mari”, a declarat Chef Orlando Zaharia.

„Aștept cu nerăbdare să descoperiți concurenții și poveștile din audiții. Pentru că vom avea multă emoție, umor, dar și performanță. Însă surprizele se vor ține lanț și pentru noi, jurații, la amulete… Am știut că urmează un sezon senzațional de când au început filmările, când ne-am trezit pur și simplu în mijlocul Pieței Obor. Din 16 noiembrie veți trăi alături de noi o competiție culinară fără precedent la Chefi la cuțite”, a declarat Chef Alexandru Sautner.

