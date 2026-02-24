Oana Roman și-a comemorat mama, Mioara Roman, care s-a stins din viață acum doi ani, printr-o postare emoționantă pe Facebook și o galerie foto ce surprinde momente speciale din viața lor. Vedeta a reflectat cu sinceritate asupra copilăriei sale și a evoluției relației cu tatăl ei, fostul premier Petre Roman.

„Îți simțim lipsa, mamă!”

Pe 23 februarie 2026, Oana Roman a marcat doi ani de la pierderea mamei sale, împărtășind publicului momente prețioase din arhiva personală. „Azi se împlinesc doi ani de când ai plecat, mamă. Prima noastră poză împreună și până la ultima noastră poză împreună. Între ele, o viață pe care ai trăit-o atât de demn și de frumos. O viață în care ne-ai învățat atât de multe. Ne e dor de tine, mamă. Tuturor!”, a scris Oana în mesajul său.

Galeria foto include imagini din copilăria și adolescența Oanei, precum și instantanee din tinerețea Mioarei Roman, o femeie admirată pentru eleganța și demnitatea ei. „Între toate aceste fotografii se află o poveste a unei vieți trăite frumos și cu mult curaj”, a mărturisit vedeta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Amprenta Mioarei Roman în viața nepoatei ei

Durerea pierderii mamei rămâne vie, dar Oana găsește alinare în amintirile care îi leagă familia. Pe 21 februarie, de ziua fiicei sale Isabela, Mioara Roman și-a făcut simțită prezența într-un mod subtil și emoționant. „Isa e deja domnișoară și chiar de ziua ei a vorbit mult despre tine. M-am dat cu o mostră de parfum la hotel și când l-a mirosit, imediat a spus: Miroase a Mia. Așa îți spunea ea. Mia. Apoi seara, în pat, din nou a zis: Miroși a Mia. Poate pentru că asta a fost maniera ta de a ne spune că ești cu noi, că nu ai uitat de ziua ei și ai fost acolo, lângă ea”, a povestit Oana.

Vedeta recunoaște că moștenirea lăsată de mama sa este neprețuită. „Ai plecat dându-mi putere și încredere să merg mai departe. Dorul de tine devine din ce în ce mai mare, dar cred că mă ghidezi în continuare. Viața mea e acum mai bună, mai liniștită și mai împlinită pentru că tu ai ajutat să fie așa”, a adăugat ea.

Relația cu tatăl, Petre Roman, într-un alt context

În timp ce reflectează asupra trecutului, Oana Roman observă schimbări pozitive în relația cu tatăl său, Petre Roman. „Să știi că tata e mai prezent și știu că te bucuri să auzi asta”, a declarat ea cu sinceritate. După ani de distanță emoțională, această apropiere aduce un echilibru binevenit în viața vedetei.

Totodată, Oana a rememorat momente din copilăria sa, evocând o imagine simbolică a trecerii timpului. „Ieri, treceam pe Calea Victoriei și am văzut că s-a închis farmacia copilăriei mele, acolo unde mergeam cu tine de când eram mică. S-a închis ultimul loc care mai exista acolo din copilăria mea: farmacia doamnei Ionescu, pe care o admiram atât de mult amândouă. Copilăria mea s-a închis de tot când ai plecat”, a spus ea cu melancolie, conform Unica.

Puterea de a merge mai departe

În ciuda pierderii, Oana Roman își găsește motivația în dorința de a construi un viitor sănătos și fericit alături de fiica ei, Isabela. „Eu nu îmi doresc decât să fim sănătoase, eu și Isa, și să fie drumul mai puțin accidentat în viața mea. Te iubesc, mamă!”, a încheiat ea, arătând că puterea pe care o simte vine din dragostea și lecțiile primite de la Mioara Roman.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE