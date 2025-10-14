Invitate la „Express Talk: Aventura în Asia”, Catinca Zilahy și Calina Dumitrescu au fost rugate de Ramona Bădulescu să comenteze decizia luată de Oana Roman.

„Am văzut o știre, pe care le rog pe Catinca sau pe Calina să o comenteze: am văzut-o pe Oana, că a declarat în presă că nu mai aveți voie să folosiți numele Roman pe nicăieri”, a spus Ramona Bădulescu.

Prima care a luat cuvântul a fost Calina Dumitrescu, tânăra afirmând că notificarea pe care a trimis-o Oana Roman reprezintă o răutate, deoarece, chiar dacă mama ei și mătușa ei nu au același tată, au aceeași mamă și sunt surori.

„Din punctul meu de vedere, asta mi se pare o răutate. Totuși, suntem o familie, provenim dintr-o familie, chiar dacă ele sunt surori doar de mamă, asta nu înseamnă că trebuie să fim sălbatici unii cu ceilalți. Ar trebui să ne respectăm și să vorbim ca oamenii unii cu ceilalți. Că de-asta am primit educația aia de care tot spune dânsa că a primit-o. Eu cred, și mama, și toată lumea, că am primit cam aceeași educație pe care a primit-o și doamna Roman”, a afirmat Calina Dumitrescu.

Apoi, decizia luată de Oana Roman a fost comentată și de Catinca Zilahy, care a afirmat că nu ea a vrut să se recomande cu numele de familie al lui Petre Roman, ci oamenii din jur i-au spus așa.

 
„Nici nu pot să spun că m-a deranjat foarte tare. Mi se pare un non subiect. Poate fi un nickname, până la urma urmei. N-am făcut eu o obsesie din chestia asta, nu am folosit-o în vreun scop anume. Pur și simplu, la începuturi, toată lumea mă întreba de ce te cheamă Zilahy și nu te cheamă Roman, oriunde mergeam… Și mi-a spus mama: «Dar nu le mai da explicații, pune Roman și am terminat»! Și acum la fel, se scrie în presă sau când merg la emisiuni, toată lumea îmi scrie așa. Dar nu mi-a trecut niciodată prin cap să modific sau să atrag atenția oamenilor. Pentru că nu mi s-a părut extraordinar de important, că nu e vreun nume…”, a spus Catinca Zilahy la „Express Talk: Aventura în Asia”.

