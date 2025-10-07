Oana Roman, replică acidă pentru Bianca Drăgușanu, înainte ca un comediant să se dezbrace în fața lor: „Eu nu știu”

De data aceasta, Cătălin Botezatu este vedeta care se așază pe „scaunul fierbinte”, gata să încaseze cele mai acide, dar și amuzante glume din partea comedianților și a prietenilor săi apropiați.

Alături de el în platou se vor afla nume sonore din showbizul românesc, precum Oana Roman, Dana Săvuică, Bianca Drăgușanu, Crina Abrudan și Romanița Iovan, care sunt pregătite să intre în jocul replicilor savuroase și al momentelor de neuitat.

Dan Frînculescu, moment savuros în show-ul „La bine și la Roast”

Un moment spectaculos va fi oferit de Dan Frînculescu: va lăsa publicul și întreaga Operă Română fără cuvinte! Într-un gest neașteptat, acesta își dă jos pantalonii și rămâne în boxeri, spre uimirea tuturor.

„Vreau să-l aplaudăm pentru realizarea spectaculoasă pe plan financiar: a vândut prima pereche de chiloți pe anul ăsta”, a spus Dan Frînculescu în timp ce își arăta tuturor marca de lenjerie creată de Cătălin Botezatu.

Dar spectacolul abia începe! Oana Roman, una dintre cele mai vocale prezențe ale serii, a pregătit un roast savuros, în care le-a luat la țintă pe Romanița Iovan și pe Bianca Drăgușanu, fără să se oprească doar la ele. Glumele ei au stârnit hohote de râs în rândul invitaților și al publicului.

Recomandări Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Romanița a declarat că bea 750 de mililitri de apă pe stomacul gol. Dan Badea în cantitatea asta face baie. Pentru că, dragii mei, Dan Badea este singurul om care dă citirea la apometre în mililitri”, a spus Oana Roman, în stilul ei inconfundabil.

Ce a spus Oana Roman despre Bianca Drăgușanu

Și pentru că nicio ediție de „La bine și la Roast” nu e completă fără o glumă cu iz de legendă, Oana Roman a continuat: „Eu nu știu ce liceu a terminat Bianca Drăgușanu, dar la cum arată, aș merge pe arte plastice”.

Ediția de miercuri promite să fie una de neuitat, cu replici tăioase, momente neașteptate și mult umor. „La bine și la Roast”, un show bine făcut în care vedetele lasă aparențele deoparte și acceptă, cu zâmbetul pe buze, să fie ironizate de cei mai buni comedianți ai momentului.