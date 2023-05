Ani întregi a prezentat Observatorul de la Antena 1, până când a fost scoasă de pe post și înlocuită cu Irina Ursu. În acest context, Octavia Geamănu a dat postul TV în judecată, susține că nu a fost anunțată de schimbare. Câteva luni a mers la serviciu, iar ulterior a fost concediată.

Nu a pierdut timpul prea mult, căci acum are o nouă ocupație. Octavia Geamănu a anunțat lansarea podcatului ei, «Gânduri bune», pe YouTube. „Am deja aproximativ o lună de când mi-am făcut acest canal de YouTube şi deja am strâns o comunitate aşa… unii ar spune mititică, dar mie mi se pare totuşi destul de mare.

Octavia Geamănu: „Voi avea partener de dialog”

Vedeţi aceste două fotolii, vedeţi aceste două microfoane? A ce arată? Exact. Arată a podcast. Cu alte cuvinte mi-am făcut podcast. Aţi tot văzut în ultimele săptămâni cum am tot postat clipuri în care vorbesc singură. E fain să vorbesc singură, dar până la un punct. E mult mai fain să vorbesc cu cineva. Aşa că de acum încolo voi avea partener de dialog”, a transmis vedeta, conform paginademedia.ro.

În continuare, Octavia Geamănu a explicat de unde vine numele podcastului și ce își dorește să transmită cu ajutorul acestui nou proiect al ei. „Pentru că toate au un început, pornesc de aici cu acest podcast care se numeşte Gânduri bune şi nu întâmplător se numeşte Gânduri bune.

Odată pleacă de la faptul că eu cred foarte mult în puterea gândului, ce gândim aia materializăm, ce gândim aia vom trăi şi prin urmare trebuie să fim foarte atenţi la toate gândurile care ne trec prin minte şi să nu ne lăsăm controlaţi de ele, ci să avem puterea să le controlăm noi pe ele, pentru că altfel linia între o viaţă echilibrată şi una dezechilibrată devine foarte fragilă.

Altfel, se numeşte Gânduri bune şi pentru că în ultimii ani aşa obişnuiesc să vă salut, iar voi aşa v-aţi obişnuit să îmi răspundeţi, cu gânduri bune. Şi mai e un motiv pentru care se numeşte Gânduri bune.

Pentru că în perioada pe care am traversat-o din punct de vedere profesional complet nefericită, dar pe care am traversat-o cu bine, cu ajutorul multora dintre voi, pentru că de fiecare dată când stăteam în redacţie acele opt ore efectiv degeaba, pe mine m-aţi ajutat foarte mult prin mesajele pe care mi le-aţi dat, prin încurajările pe care mi le-aţi transmis şi prin gândurile bune pe care le-am citit în fiecare zi când deschideam Facebook-ul”, a zis vedeta, care acum scrie și o carte.

„«Gânduri bune» se numeşte cartea pe care o scriu”

Nu știe momentan când o va lansa, însă e foarte entuziasmată și de acest nou proiect. „Aşa că acest podcast vine şi ca urmare a mesajelor pe care le-am primit de-a lungul timpului de la voi, în care îmi spuneaţi că am atâtea lucruri interesante de spus, încât ar fi păcat să nu fac asta.

Şi mai e ceva: Gânduri bune se numeşte cartea pe care o scriu şi care atunci când va fi gata sunt absolut sigură că o să vă bucure ochii şi mintea (…). O dată pe săptămână mă găsiţi aici pe canalul de YouTube… În următoare perioadă, pe acest fotoliu vor lua loc diverşi prieteni de-ai mei.

Pentru început aşa se face, îţi chemi prietenii, dar oameni foarte faini, inteligenţi. O să am grijă să vă aduc invitaţi faini de la care să aflaţi lucruri interesante şi să vă facă cu adevărat plăcere să mă urmăriţi, să mă ascultaţi”, a mai explicat ea.

„Îmi place mult de tot ceea ce fac acum şi vreau să construiesc asta pas cu pas”

Totodată, Octavia Geamănu a și anunțat că nu are de gând să revină momentan în televiziune, se concentrează acum la noul proiect. De asemenea, ea a precizat că procesul ei cu Antena 1 continuă, în iunie are o nouă înfățișare.

„Referitor la cariera mea, în cazul în care există întrebări, aş vrea să fac o paranteză, pentru că o parte din presă s-a grăbit să scrie, că în momentul în care am încetat aşa la modul neplăcut contractul cu fostul meu angajator, mulţi au scris că am pierdut procesul. Nu, nu am pierdut niciun proces.

De altfel, aceste procese sunt pe termen lung. Nu se judecă aşa bătând din palme. Următorul termen este în iunie, deci nu s-a pus problema de vreun apel până acum sau mai ştiu eu ce. N-am pierdut niciun proces, procesul merge înainte, viaţa merge înainte şi cu asta, gata, am încheiat paranteza, ca să fie lucrurile clare pentru toată lumea”, a zis vedeta.

Și a continuat: „Referitor la cariera mea pe care o ştiaţi, să ştiţi că am ales să o pun cumva în cui şi cel puţin până la toamnă nu mă gândesc să mă întorc în TV. Îmi place mult de tot ceea ce fac acum şi vreau să construiesc asta pas cu pas şi sper că primul pas să-l fac cu dreptul şi să mă primiţi cu braţele deschise şi cu gânduri bune”.

