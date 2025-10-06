Pamela Anderson s-a tuns scurt și s-a vopsit roșcată. Cum arată actrița în prezent

Pamela Anderson a continuat să impresioneze la Paris Fashion Week, afișându-și noul păr tăiat scurt și vopsit într-o nuanță de roșu, după ce a renunțat la celebrul păr blond. Actrița canadiană, în vârstă de 58 de ani, și-a schimbat stilul de mai multe ori pe parcursul săptămânii, prezentând trei look-uri îndrăznețe și diferite.

Duminică, Pamela a optat pentru o coafură dreptă și un machiaj natural, purtând o rochie neagră cu motive florale, stil mandarin, cu închidere asimetrică și detalii aurii, completată de pantofi roșii cu fundă mare din satin. În zilele anterioare, actrița a fost văzută cu părul stilizat în stilul anilor 80, cu un look iconic de tip Farrah Fawcett și coafuri lejere, demonstrând că se distrează explorând noi stiluri după schimbarea look-ului pentru viitorul său film „Love is Not the Answer”.

Pamela Anderson se reinventează

Filmul, în care Pamela va juca alături de Steve Coogan, va începe filmările după încheierea prezentărilor de modă din capitala Franței. Inspirată de actrițele scandinave Bibi Andersson, Liv Ullmann și Gunnel Lindblom, Pamela Anderson și-a ajustat noul stil alături de celebrul hairstylist francez John Nollet, care a devenit un prieten apropiat al acesteia.

Potrivit unui apropiat, Pamela primește aprecieri pentru aspectul său natural și a ales să renunțe la glamour-ul excesiv pentru a fi percepută drept o actriță serioasă, depășind imaginea iconică de „Baywatch” și rolurile sale din trecut. Actrița a descoperit adevăratul său talent pe Broadway, în rolul lui Roxy Hart, experiență care i-a schimbat viața și perspectiva profesională.

