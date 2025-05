Concurenții sunt puși din nou la grea încercare, dar de data aceasta lucrurile scapă de sub control: unul dintre participanți se accidentează în timpul jocului. Este vorba despre Iasmin, care cade și acuză dureri intense. Situația devine tensionată, iar Deea reacționează imediat. „Ambulanța! Curge sânge!”, strigă ea panicată.

Tensiuni la Tempting Fortune România

Tensiunile deja existente între Florin, poreclit „Călugărul Cosmic”, și Iasmin, ies din nou la iveală. Deși situația este gravă, Florin nu ezită să arunce o replică tăioasă: „Și-a mâncat-o karma! Urmezi tu!”, îi spune el Adinei, lăsând pe toată lumea fără cuvinte.

După ce a fost acuzat de Florin că a cedat tentației secrete și ar fi cheltuit bani din premiul final, Gabriel comentează situaţia. „Nu-mi pare bine, dar nici rău. Sper că a învățat ceva din asta”, spune acesta referitor la accident. Se pare că alianțele se zdruncină, rivalitățile se ascut, iar accidentul lui Iasmin ar putea fi un punct de cotitură pentru dinamica grupului.

Ce s-a întâmplat cu Iasmin? Cum vor reacționa ceilalți concurenți? La ce tentaţii vor fi supuşi in continuare concurenţii? Nu rata un nou episod incendiar din „Tempting Fortune România”, duminică, de la ora 21:00, doar la Kanal D!

Tavi Clonda, concurent la Tempting Fortune România

Tavi Clonda, în vârstă de 45 de ani, a acceptat provocarea de a participa la Tempting Fortune Romania, show-ul ce se va difuza în curând la Kanal D. Înainte de a începe filmările, artistul a dezvăluit ce le-a spus celor două fetițe ale sale și ale Gabrielei Cristea despre lipsa lui de acasă.

„Le-am explicat fetițelor mele că plec o vreme, că ele rămân cu mama, dar că mă întorc cu cadouri. Până atunci o să mă vadă la televizor. A trebuit să le obișnuiesc un pic cu ideea. Îmi va fi foarte dor de ele”, a spus Tavi Clonda pentru Click.

„Ca entertainer, niciodată nu am încercat să mă impun cu forța, nu am rugat niciodată pe cineva să mă bage în față. Consider că liderul iese la suprafață, nu se autoproclamă. Nu vreau să impun nimănui nimic, dar când voi avea un sfat de dat, o să încerc să îi conving și pe ceilalți să meargă cu mine.

Probabil unii vor fi mai individualiști, mai egoiști, alții vor fi cu echipa. Eu o să fiu mereu un om de echipă. Când voi greși, voi recunoaște”, a adăugat Tavi Clonda pentru sursa citată.

