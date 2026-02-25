Lumea interlopă din Birmingham revine în prim-plan, iar cel mai cunoscut lider al ei își reia locul în fruntea poveștii. Fanii universului creat de Steven Knight primesc, în sfârșit, primele imagini oficiale din lungmetrajul care continuă saga „Peaky Blinders”.

Tommy Shelby, mai fragil ca niciodată

În noul film, Tommy Shelby este din nou interpretat de Cillian Murphy, laureat al premiului Oscar pentru rolul din „Oppenheimer”. Acțiunea are loc la câțiva ani după finalul serialului „Peaky Blinders”, iar timpul nu a fost deloc blând cu fostul lider al clanului Shelby.

„Când îl revedem, este la fel de distrus cum a fost vreodată”, a explicat Cillian Murphy. Actorul descrie un personaj care trăiește într-un fel de purgatoriu autoimpus, izolat într-o casă impunătoare, departe de familie și de lumea pe care cândva o controla cu o mână de fier.

Tommy Shelby nu mai este nici pe deplin viu, nici complet absent, ci o figură suspendată între trecut și un viitor pe care pare că nu și-l mai dorește.

În trailer, replica sa, „Odată, aproape că am avut totul. Dar aproape nu înseamnă nimic”, sintetizează perfect starea sa de spirit. Este un om măcinat de regrete, de pierderi și de fantomele trecutului. Iar aceste fantome nu sunt doar metaforice!

Un personaj misterios, interpretat de Rebecca Ferguson, îi spune direct: „Trăiești într-o casă bântuită de fantome. Ți-ai abandonat regatul. Ți-ai abandonat fiul”.

Fiul la care se face referire este Duke Shelby, moștenitorul ilegitim al lui Tommy, introdus în sezonul șase al serialului și interpretat acum de Barry Keoghan, nominalizat la Oscar. În absența tatălui său, Duke Shelby conduce banda „ca și cum ar fi din nou anul 1919”, potrivit Adei Shelby, semn că metodele dure ale trecutului revin în forță.

Tânărul Shelby pare lipsit de atașamente și de scrupule. „Lumea nu dă doi bani pe mine. Și nici eu pe lume”, spune el în trailer, conturând un personaj vulnerabil, dar periculos. În acest context, influența unui nou aliat devine crucială.

În scenă intră Beckett, un simpatizant fascist interpretat de Tim Roth, cunoscut pentru rolurile din „Reservoir Dogs” și „The Hateful Eight”. Actorul sugerează că personajul său este cu atât mai înfricoșător cu cât afișează o aparență de raționalitate.

Într-o perioadă în care fascismul capătă tot mai mult teren în Europa, tentația unei alianțe greșite ar putea reaprinde conflictul interior al lui Tommy Shelby.

Un alt nume important din distribuție este Stephen Graham, care îl interpretează pe Hayden Stagg. Într-o confruntare tensionată, acesta îi spune lui Tommy: „Am auzit că ai decis că nu e războiul tău”. Răspunsul vine scurt și hotărât: „Acum este”.

Un nou război mondial

Trailerul, acompaniat de piesa originală „Puppet”, sugerează că revenirea lui Tommy Shelby nu va fi una discretă. Secvențele din celebrul Garrison Pub indică faptul că numele său încă are greutate pe străzile din Birmingham. Întrebarea este dacă influența sa mai poate schimba cursul evenimentelor într-o lume aflată în pragul unui nou conflict mondial.

„Peaky Blinders: The Immortal Man” va avea premiera în anumite cinematografe din lume pe 6 martie 2026, urmând să fie disponibil pe Netflix din 20 martie 2026.