În cele 17 sezoane de „Te cunosc de undeva!”, Pepe a fost concurent de cinci ori, unde de două ori a ieșit pe primul loc, iar de trei ori pe locul 2. Acum, artistul vine în fața telespectatorilor în ipostaza de prezentator. Pepe are o întreagă istorie cu emisiunea „Te cunosc de undeva!”, unde a fost și concurent, dar și jurat, iar acum este prezentator.

„Am fost concurent de 5 ori. Primele două dăți când am concurat am ieșit pe locul 1 consecutiv, după aceea m-au băgat în juriu. Am câștigat și în juriu, am fost plătit bine. M-am reîntors… Eram eu, Brenciu, Delia. Am fost și invitat special la «Te cunosc de undeva!». Nu primeam note, dar făceam duet cu toți concurenții. Am mai participat de încă două ori și a câștigat atunci Maria Buză. De trei ori am ieșit pe locul 2. Acum sunt în locul lui Cosmin Seleși, pe care îl salut, că e prietenul meu”, a declarat Pepe la „Xtra Night Show”.

Pentru prima oară în istoria acestui show, 8 cupluri de vedete, concurenţi unul şi unul, talentaţi şi dornici de distracţie vor intra în jocul transformărilor şi vor face spectacol, la Antena 1, în fiecare sâmbătă seara. Ilona Brezoianu şi Florin Ristei, Alexia Ţalavutis şi Dima Trofim, Jazzy Jo şi Zarug, Ana şi Monica Odagiu, Maria Buză şi Paula Chirilă, Anisia Gafton şi Ionuţ Rusu, Emi şi Cuza şi Carmen Chindriş şi Romică Ţociu vor performa pe scena „Te cunosc de undeva!” în cel de-al 17-lea sezon al show-ului.

Pepe a anunțat că noul sezon al emisiunii de la Antena 1 vine și cu o serie de schimbări. Echipa s-a schimbat, dar și întreg platoul. Concurenții au acum mult mai mult de filmat pentru „Te cunosc de undeva!”.

„Nu e cea mai grea ipostază. Știu formatul pe de rost și s-au făcut acum câteva modificări. E din ce în ce mai bine. S-a schimbat platoul, s-a schimbat regizorul, echipa. E un update de care oamenii se vor bucura. S-au schimbat multe. Acum e mai mult reality în format. Concurenții au mai mult de filmat decât înainte, iar prezentatorii, adică eu, au mai puțin de prezentat. Am văzut un pic din primul episod. E un sezon al duetelor”, a mai spus artistul.

Când începe „Te cunosc de undeva!” sezonul 17

Transforming show-ul „Te cunosc de undeva!” revine cu cel de-al 17-lea sezon, ce va avea premiera sâmbătă, 30 aprilie, de la 20:00, la Antena 1. Show-ul prezentat de Alina Pușcaș și Pepe și jurizat de Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan promite să fie unul cu mari surprize, multă voie-bună și transformări fabuloase.

„Abia aşteptam, cu toţii, revenirea pe platoul de filmare! Ne bucurăm că şi după 17 sezoane, telespectatorii ne întâmpină cu căldură şi abia aşteaptă reîntâlnirea cu noi. Din 30 aprilie, în fiecare sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1, le aducem un sezon nou-nouţ, cu o mulţime de surprize şi emoţie la dublu!”, a declarat Andreea Bălan, jurata care va puncta coregrafiile fiecărei ediţii.

