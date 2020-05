De Mihai Toma,

Chitaristul Brian May, bateristul Roger Taylor și muzicianul Adam Lambert s-au reunit prin intermediul Instagram, de la Londra și Los Angeles, iar montajul lor a fost gata pe 30 aprilie. Clipul ”You Are The Champions” alternează imaginile cu muzicienii și cele cu medicii din întreaga lume.

”La fel cum părinții, bunicii și străbunicii noștri au luptat pentru noi în ambele Războaie Mondiale, acești viteji războinici din prima linie a luptei împotriva Covid-19 sunt noii noștri campioni”, a declarat chitaristul Brian May.

În primele 48 de ore de la momentul postării montajului, piesa a strâns peste 1.500.000 de vizualizări.

În videoclip în care apare fiica bateristului Roger Taylor, medicul Rory Taylor.

În calitate de tată cu o fiică în prima linie, eu sunt mai mult decât conștient de importanța muncii pe care o fac ei în fiecare zi pentru salvarea noastră și a societății. Roger Taylor:

Casa de discuri Universal a explicat că toate beneficiile obținute se vor îndrepta către Fondul Solidaritate Covid-19 OMS.

”Suntem recunoscători celor de la Queen și lui Adam Lambert pentru că s-au folosit de talentul lor pentru a sprijini eroii noștri din prima linie. Contribuția lor le va ridica medicilor moralul și va aduce fonduri pentru noi”, a declarat Elizabeth Cousens, președinte al Fundației Națiunilor Unite

