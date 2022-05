Acum două zile, WRS a ajuns la Torino, orașul în care se desfășoară Eurovision 2022. A avut loc și prima repetiție la care artistul nostru a impresionat. Și-a rupt chiar și cămașa pe scenă. Se știe despre tânărul artist că are 29 de ani și este din Buzău.

Muzica a descoperit-o când era mic copil, iar pasiunea pentru dans i-a fost insuflată de părinții lui. „Mă numesc Andrei Ursu, ghiciți voi de unde vine numele meu de scenă! Sunt de loc din Buzău, născut prin 93 (29 de ani), din doi părinți dansatori care m-au inspirat și pe mine să mă apuc dans.

Eu mereu am cântat, adică am început să cânt în corul bisericii de mic copil. Am știut de mic că este un talent al meu, dar nu am văzut asta ca pe ceva de viitor. Mereu m-am considerat ARTIST, dar asta putea însemna la fel de bine și dansator, pictor sau altceva.

Țin minte că unul dintre cele mai clare momente în care am zis «OK, de azi mă apuc», a fost când eram în sezonul al doilea de Vocea României și în pauzele dintre momente mă duceam la colegii care cântau în backing, în band, și îi rugam să îmi arate ce fac acolo, cum cântă, unde intră etc. Ei, și în sezonul acela am stat mai mult cu bandul decât cu echipa din balet și am învățat, cum s-ar zice, bazele teoriei muzicale, haha! Și de-atunci am pornit pe drumul acesta”, a explicat el pentru VIVA!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Referitor la numele lui de scenă, WRS, Andrei Ursu l-a ales foarte simplu. „Cum spuneam, mă numesc Andrei Ursu și cumva încă de când eram la școală aveam o colegă care mă striga Urs și a cam rămas. Legat de spelling, îmi aduc aminte că eram la un shooting acum mult timp și parte din shooting era o mașină care avea ca număr de înmatriculare WRS. Și mi s-a părut mie foarte cool, așa că here I am. În schimb, nu mă așteptam să am atât de multe probleme cu pronunția lui. Am auzit toate variantele posibile și imposibile, dar el se pronunță simplu – «urs»”, a mărturisit el.

Se știe că Interpretul piesei „Llamame” a lucrat, la începuturile carierei sale în showbiz, ca dansator la „Românii au talent” și „Vocea României”. Ulterior, el a colaborat cu artiste celebre de la noi, precum Antonia, Ruby sau Andreea Bănică.

GSP.RO Cazul incredibil al „puștiului” care, în urmă cu 10 ani, plângea în pumni pe Ghencea. Ce face acum. Este ca un scenariu de film

Playtech.ro ULTIMA ORĂ! Noi informații ȘOCANTE despre femeia din Timișoara care s-a aruncat de pe bloc. Ce a făcut cu câteva zile înainte de tragedie

Observatornews.ro Fosta soacră a Iuliei, detalii tulburătoare: "Se temea foarte tare. Era presată de fostul iubit. S-a rugat mult de fiul meu să nu plece în Austria"

HOROSCOP Horoscop 5 mai 2022. Fecioarele își pot vedea planurile radical modificate, din cauza unor apropiați care au altceva în cap

Știrileprotv.ro Iulia ar fi plănuit sinuciderea ei și moartea copiilor. Ce a făcut cu câteva zile înainte de tragedie

Orangesport.ro Crimă înfiorătoare. Marele campion al ţării, otrăvit şi ucis de o tânără de 18 ani. Sportivul a primit „Respiraţia diavolului”

PUBLICITATE Fă cunoștință cu imaginea campaniei SIMPLE