În această seară, de la 20.30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, se trage linie și două echipe ajung la votul care le va stabili viitorul în competiție.

După ce Marius Urzică și Cătălin Zmărăndescu și-au completat proba băieților, atenția s-a mutat asupra fetelor. Într-o provocare în premieră, într-un turneu extrem de complex în care lăzile de bere au devenit arme într-o luptă bazată pe echilibru și concentrare, una singură a putut ieși învingătoare.

În prima parte a probei, Cătălina a eliminat-o pe Dilinca, Simona pe Luiza, Maria pe Claudia și Sandra pe Adda. Astfel, cele patru și-au asigurat investiția făcută de parteneri și accesul în semifinală. Acolo, lucrurile s-au schimbat, iar victorioase au ieșit Simona și Maria.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Cele două au dus o luptă pe cinste în finală, iar soția campionului Marius Urzică a reușit să dubleze suma pe care cei doi o aveau în cont. Surpriza a apărut când Ariana, gladiatoarea în dezavantaj, a trebuit să ducă o luptă finală chiar cu Simona. Îndârjită, ea a reușit să se impună și să obțină banii investiți de Mitzuu… 1 euro!

Cu un clasament după primele probe, prima echipă propusă spre eliminare este formată din Mădălin și Dilinca. Va rămâne așa sau se va schimba ceva după confruntarea pe echipe? Rămâne de văzut!

Diseară, Dani Oțil le va reaminti miza tuturor: „Ultimul în mișcare câștigă ziua de astăzi. Avem un bonus de 2.000 de euro, iar cel mai slab cuplu este propus la eliminare”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE