Cea de-a doua săptămână a super show-ului Power Couple a început în forță, cu o probă recunoscută de către toată lumea. Însă, ceea ce urmează va depăși orice așteptări. Cele nouă cupluri au crezut că sunt pregătite pentru orice, însă aceste zile le-au arătat că poate nu e chiar așa. Cu râsete, stare de bine, emoții, frici depășite sau țipete de la mare distanță, emisiunea merge mai departe, astăzi, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Adda a refuzat proba

Deși băieților le era frică de momentul în care vor fi nevoiți să fie aruncați din praștie, aseară, starea lor de spirit s-a schimbat complet când au aflat că, în acest an, fetele vor fi cele care vor avea de suferit. Fără să se arunce în investiții mari, gânditori că proba le-ar putea pune în pericol pe partenerelor lor, bărbații au fost alături de ele, la fiecare pas. Dacă Adda a ales să refuze, din prima, proba, Dilinca a încercat o dată și a renunțat mai apoi. De cealaltă parte, Luiza a dus la capăt săriturile, dar nu a putut atinge punctajul necesar trecerii probei. Astfel, Andrei Niculae și Claudia au devenit posesorii superputerii, având cea mai mare investiție a zilei, iar la proba de cuplu vor avea un avantaj. Rămâne de văzut care va fi acela.

Câți români s-au uitat aseară la Power Couple România 2026

Ediția a fost urmărită cu sufletul la gură de către cei de acasă, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:29 – 23:58, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 5.9 puncte de rating şi 21.4% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 4.8 puncte de rating şi 17.4% cota de piaţă. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 5.0 puncte de rating și 15.0% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 4.4 puncte de rating și 13.1% cotă de piață. În intervalul, 20:29 – 22:58, la intersecția cu Desafio Aventura, Antena 1 conduce clasamentul audiențelor cu 6.4 puncte de rating și 20.9% cotă de piață, în timp ce PRO TV avea 5.6 puncte de rating și 18.3% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:57, peste 1 milion de telespectatori așteptau să vadă cum se descurcă fetele.

Băieții sunt testați la proba „Au, mami”

De la 20:30, toată lumea e în fața televizoarelor, este momentul reprezentativ al sezonului. „Azi e ziua cea mare, în care chiar ne distrăm. Dacă eu spun AU, voi spuneți… MAMI! Cea mai așteptată probă de la Power Couple”, îi va anunța Dani Oțil pe concurenți.

Imediat ce vor realiza ce îi așteaptă, bărbații se vor pune pe pregătit… în felul lor! „Ne-a apucat paranoia și ne-am uitat la tutoriale cum să respiri”, va admite Mitzuu. Oare cine va trece proba și cine va ceda? Cine va striga și cine va face față durerii?

