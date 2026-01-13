Cea de-a doua săptămână a super show-ului Power Couple a început în forță, cu o probă recunoscută de către toată lumea. Însă, ceea ce urmează va depăși orice așteptări. Cele nouă cupluri au crezut că sunt pregătite pentru orice, însă aceste zile le-au arătat că poate nu e chiar așa. Cu râsete, stare de bine, emoții, frici depășite sau țipete de la mare distanță, emisiunea merge mai departe, astăzi, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Dani Oțil (2) (8)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Adda a refuzat proba

Deși băieților le era frică de momentul în care vor fi nevoiți să fie aruncați din praștie, aseară, starea lor de spirit s-a schimbat complet când au aflat că, în acest an, fetele vor fi cele care vor avea de suferit. Fără să se arunce în investiții mari, gânditori că proba le-ar putea pune în pericol pe partenerelor lor, bărbații au fost alături de ele, la fiecare pas. Dacă Adda a ales să refuze, din prima, proba, Dilinca a încercat o dată și a renunțat mai apoi. De cealaltă parte, Luiza a dus la capăt săriturile, dar nu a putut atinge punctajul necesar trecerii probei. Astfel, Andrei Niculae și Claudia au devenit posesorii superputerii, având cea mai mare investiție a zilei, iar la proba de cuplu vor avea un avantaj. Rămâne de văzut care va fi acela. 

Câți români s-au uitat aseară la Power Couple România 2026

Ediția a fost urmărită cu sufletul la gură de către cei de acasă, fiind lider detașat de audiență! Conform datelor oferite de Kantar Media, în intervalul 20:29 – 23:58, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 5.9 puncte de rating şi 21.4% cotă de piaţă, în timp ce, postul secund, PRO TV, avea 4.8 puncte de rating şi 17.4% cota de piaţă. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 5.0 puncte de rating și 15.0% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 4.4 puncte de rating și 13.1% cotă de piață. În intervalul, 20:29 – 22:58, la intersecția cu Desafio Aventura, Antena 1 conduce clasamentul audiențelor cu 6.4 puncte de rating și 20.9% cotă de piață, în timp ce PRO TV avea 5.6 puncte de rating și 18.3% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 21:57, peste 1 milion de telespectatori așteptau să vadă cum se descurcă fetele.

Băieții sunt testați la proba „Au, mami”

De la 20:30, toată lumea e în fața televizoarelor, este momentul reprezentativ al sezonului. „Azi e ziua cea mare, în care chiar ne distrăm. Dacă eu spun AU, voi spuneți… MAMI! Cea mai așteptată probă de la Power Couple”, îi va anunța Dani Oțil pe concurenți. 

Imediat ce vor realiza ce îi așteaptă, bărbații se vor pune pe pregătit… în felul lor! „Ne-a apucat paranoia și ne-am uitat la tutoriale cum să respiri”, va admite Mitzuu. Oare cine va trece proba și cine va ceda? Cine va striga și cine va face față durerii?

Nu ratați, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY, sezonul legendar din Power Couple.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cristian Tudor Popescu spune că Radu Marinescu nu va fi demis după acuzațiile de plagiat, dar a remarcat altceva: „Este fabulos. Nu am mai văzut”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nu doar Cătălin Măruță și-a anunțat plecarea! Și ea pleacă după mai bine de 8 ani la postul TV. Demisia la care nimeni nu se aștepta. S-a aflat și adevăratul motiv
Viva.ro
Nu doar Cătălin Măruță și-a anunțat plecarea! Și ea pleacă după mai bine de 8 ani la postul TV. Demisia la care nimeni nu se aștepta. S-a aflat și adevăratul motiv
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile-secrete organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile-secrete organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi galeria foto
Elle.ro
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi galeria foto
gsp
Arabii i-au oferit 1 milion de dolari unei mari campioane olimpice din România: „Știți ce scria sub numele meu?”
GSP.RO
Arabii i-au oferit 1 milion de dolari unei mari campioane olimpice din România: „Știți ce scria sub numele meu?”
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu o acuză pe Lia Savonea: „Conturi pline de bani nejustificați! Țară de corupți”
GSP.RO
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu o acuză pe Lia Savonea: „Conturi pline de bani nejustificați! Țară de corupți”
Parteneri
Gino Iorgulescu, reacție furibundă după ce fiul lui, Mario, i-a dat interviu lui Capatos. Șeful LPF tună și fulgeră. Ce a putut să facă imediat după emisiune
Libertateapentrufemei.ro
Gino Iorgulescu, reacție furibundă după ce fiul lui, Mario, i-a dat interviu lui Capatos. Șeful LPF tună și fulgeră. Ce a putut să facă imediat după emisiune
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Avantaje.ro
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
În costum de baie, în mijlocul iernii! Gabriela Prisăcariu a încins internetul cu o ședință foto pe balcon: „Soțul mi-a făcut pozele!”
Tvmania.ro
În costum de baie, în mijlocul iernii! Gabriela Prisăcariu a încins internetul cu o ședință foto pe balcon: „Soțul mi-a făcut pozele!”

Alte știri

Cristian Tudor Popescu spune că Radu Marinescu nu va fi demis după acuzațiile de plagiat, dar a remarcat altceva: „Este fabulos. Nu am mai văzut”
Știri România 19:31
Cristian Tudor Popescu spune că Radu Marinescu nu va fi demis după acuzațiile de plagiat, dar a remarcat altceva: „Este fabulos. Nu am mai văzut”
CFR scoate la vânzare terenurile și construcțiile de care nu mai are nevoie, prin licitație publică
Știri România 18:08
CFR scoate la vânzare terenurile și construcțiile de care nu mai are nevoie, prin licitație publică
Parteneri
Tăieri în sistemul bugetar - cine sunt salariații afectați. Avertismentul dur al economiștilor: fără scăderi reale de cheltuieli, măsurile sunt inutile
Adevarul.ro
Tăieri în sistemul bugetar - cine sunt salariații afectați. Avertismentul dur al economiștilor: fără scăderi reale de cheltuieli, măsurile sunt inutile
Cerere în căsătorie romantică în Las Vegas! Fotbalistul român care și-a surprins iubita într-un cadru neașteptat
Fanatik.ro
Cerere în căsătorie romantică în Las Vegas! Fotbalistul român care și-a surprins iubita într-un cadru neașteptat
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Parteneri
La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Ținuta purtată la Globurile de Aur 2026 i-a pus în evidență burtica de gravidă. Foto
Elle.ro
La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Ținuta purtată la Globurile de Aur 2026 i-a pus în evidență burtica de gravidă. Foto
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la Corina Bode
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la Corina Bode

Monden

Sorin Mărcuș, primele declarații despre relația cu Marina Almășan. „Îmi era teamă. Eu nu mă puteam gândi că vom merge în povestea asta”
Stiri Mondene 17:40
Sorin Mărcuș, primele declarații despre relația cu Marina Almășan. „Îmi era teamă. Eu nu mă puteam gândi că vom merge în povestea asta”
Cine este Luiza Condrea, concurentă la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV
Stiri Mondene 17:28
Cine este Luiza Condrea, concurentă la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV
Parteneri
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
TVMania.ro
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
Un turist care a vizitat peste 100 de orase din Europa spune de ce nu s-ar mai întoarce niciodată în Bucureşti
ObservatorNews.ro
Un turist care a vizitat peste 100 de orase din Europa spune de ce nu s-ar mai întoarce niciodată în Bucureşti
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Libertateapentrufemei.ro
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Parteneri
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
GSP.ro
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
Facturi uriașe la gaze în Superliga, după ce cluburile au primit sume greu de imaginat de achitat. „Doamne, ferește! E de domeniul fantasticului”, spun oficialii.
GSP.ro
Facturi uriașe la gaze în Superliga, după ce cluburile au primit sume greu de imaginat de achitat. „Doamne, ferește! E de domeniul fantasticului”, spun oficialii.
Parteneri
Imagini revoltătoare la Colegiul „Mihail Sturza” din Iași / Tavan prăbușit într-o sală de clasă
Mediafax.ro
Imagini revoltătoare la Colegiul „Mihail Sturza” din Iași / Tavan prăbușit într-o sală de clasă
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Wowbiz.ro
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Cine pierde pensia de urmaș în 2026. Noile reguli lovesc mii de români
Redactia.ro
Cine pierde pensia de urmaș în 2026. Noile reguli lovesc mii de români
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava
KanalD.ro
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava

Politic

MAE spune că votul României pentru Acordul UE-Mercosur s-a dat fără mandat, pe baza unor „instrucțiuni pentru poziția afirmată public”
Politică 18:37
MAE spune că votul României pentru Acordul UE-Mercosur s-a dat fără mandat, pe baza unor „instrucțiuni pentru poziția afirmată public”
Dominic Fritz comentează acuzațiile aduse lui Radu Marinescu, deși nu există un verdict instituțional: „Plagiatul ministrului e grav”. Ce a cerut PSD
Politică 16:57
Dominic Fritz comentează acuzațiile aduse lui Radu Marinescu, deși nu există un verdict instituțional: „Plagiatul ministrului e grav”. Ce a cerut PSD
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Ana Bărbosu a dat lovitura în SUA! Marea gimnastă a reușit cel mai bun debut din istoria NCAA
Fanatik.ro
Ana Bărbosu a dat lovitura în SUA! Marea gimnastă a reușit cel mai bun debut din istoria NCAA
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026
Spotmedia.ro
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026