„Power Couple România” 4 februarie 2026. Proba care i-a șocat pe concurenți. Show-ul de la Antena 1 se apropie de final

Două tiruri în mișcare. Sume cheltuite de-a lungul anilor în relație. Multă atenție la detalii și curaj de a sări de pe un tir pe celălalt. Așa a arătat proba fetelor, iar recuperatoarele au intrat în misiunea lor mai rapid decât s-ar fi gândit oricine. Băieții au fost siguri că acestea vor face față și au investit sume importante de bani!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

După ce Luiza a ratat câteva cifre în săriturile ei, ea și Cătălin au ajuns la votul pentru eliminare, fiind pe ultimul loc în clasamentul acestei etape! De cealaltă parte, Sandra și Răzvan s-au instalat confortabil pe primul loc având peste 7300 de euro strânși în cele două probe.

Diseară, se anunță râsete, temeri depășite, strigăte și multă stare de bine! Legați la ochi, îndrăgostiții vor trece prin patru porți senzoriale, într-un labirint care îi va șoca și lăsa cu multe semne de întrebare. Vor avea de descoperit elemente, numit și aranjat în ordinea corectă, totul folosindu-se de gust, miros sau textură. Cine va reuși să ducă totul la capăt? Și pentru cine se va dovedi prea dificil, ajungând pe ultimul loc și automat, la votul pentru eliminare?

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE