A vida acontecendo e eu entre Nova York e Washington! ❤️



Começo meu tratamento dia 10. Enquanto isso, vou me fortalecendo fisicamente e espiritualmente, recebendo muito amor.



Amo todos vocês, obrigada por todas as mensagens diárias, orações e energia positiva. Vocês me curam! pic.twitter.com/OLjJsAZwgM