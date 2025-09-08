Zi importantă în familia Mirelei Vaida! Vedeta a trăit astăzi momente pline de emoție și mândrie, odată cu începerea noului an școlar. În fotografiile emoționante postate pe rețelele sociale, prezentatoarea apare alături de soțul ei și de cei trei copii, fiecare ținând în brațe buchete de flori colorate, pregătiți să pășească într-o nouă etapă a vieții lor.

În ce clase sunt copiii Mirelei Vaida

Cei doi băieți ai Mirelei Vaida și fetița sa au pășit încrezători spre școală: mezinul familiei a început clasa pregătitoare, iar frații lui mai mari sunt acum elevi în clasa a III-a și a IV-a. În imagine, zâmbetele copiilor și privirea emoționată a părinților transmit perfect trăirile acestei zile speciale.

„De azi, cu emoții și nerăbdare, începe o nouă etapă pentru noi: toți 3 copiii mei sunt școlari! 🙏❤️ Cel mic a intrat la pregătitoare, iar frații lui mai mari merg în clasa a 3-a și a 4-a. Emoțiile sunt mari, mai ales pentru mine… când îi văd cu ghiozdanele mai mari ca ei, îmi dau seama cât de repede trece timpul.”, a scris vedeta pe Facebook.

Prezentatoarea a povestit, cu umor și sinceritate, cât de repede cresc copiii și cum abia reușește să mai țină pasul cu ei: „Cresc într-un ritm incredibil și, dacă nu m-aș încălța cu platformele mele înalte, nici nu m-aș mai vedea de ei 🙂”.

În mesajul său, vedeta a avut și un gând frumos pentru toți elevii și părinții aflați la început de drum școlar: „Dragi elevi, să aveți un an școlar plin de bucurii și descoperiri frumoase, iar voi, părinții, multă răbdare, energie și putere de a fi mereu alături de ei! 🌟📚 Mult succes tuturor!❤️🙏☘️ Vă îmbrățișăm!”.

Totodată, Mirela Vaida nu a uitat nici de sărbătoriții zilei de 8 septembrie: „P.S. La mulți ani Mariilor și Marinilor care se sărbătoresc astăzi! La mulți ani, Carla-Maria mea! ❤️🙏🎊”. Ziua de astăzi a fost, așadar, una plină de emoții și de bucurii în familia Mirelei Vaida, care trăiește cu intensitate fiecare etapă din viața copiilor săi.

Cum a fost copilăria Mirelei Vaida

Prezentatoarea TV, originară din Târgul Frumos, Iași, are un frate mai mic și mărturisește că părinții au fost duri cu amândoi atunci când a fost vorba de studii. Mama vedetei era învățătoare, iar tatăl lucra în cadrul armatei

Când vine vorba de copilărie, Mirela Vaida își aduce aminte cum mama ei, învățătoare la școala unde ea și fratele ei învățau, era foarte strictă cu ei.

„Nu scăpam nici eu, nici frate-miu de nicio pedeapsă, de notă mică, de purtare necivilizată, de copilărie, de „băiețisme”.

Am avut o educație spartană și eu, și frate-miu, datorită mamei mele, care a fost extrem de dură și de mână de fier (…) Libertatea noastră era să fim pe ulița satului, prin grădinile oamenilor, să furăm ce puteam fura. Mâncam ce găseam la pământ, în grădină, prin copaci”, a spus Mirela Vaida, pentru viva.ro.

Însă, atunci când vine vorba de cei trei copii ai săi, Mirela recunoaște că nu este o mamă dură, ci preferă metodele edicative pentru aceștia.

„Probabil că vin cu niște reminiscențe din copilăria mea și îmi doresc ca ai mei copii să nu trăiască toate rigorile și toate limitele pe care noi, generația noastră, cu cheia de gât, le-am trăit”, a mai spus prezentatoarea.

