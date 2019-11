De Livia Lixandru,

Catrinel Sandul, în vârstă de 42 de ani, a arătat spectaculos într-o rochie de mireasă din dantelă, cu spatele gol și a radiat de fericire la brațul soțului ei, medic stomatolog.

„Eu şi Steve am stabilit că nunta noastră va avea loc pe data de 11.11. Am ales această dată pentru că am tot avut conjuncturi, situaţii fericite şi coincidenţe legate de acest număr. Am decis să facem aici, în America, într-un cadru restrâns şi sunt aşteptaţi toţi cei dragi sufletului nostru”, povestea Catrinel potrivit Click.ro.

Catrinel Sandu s-a cununat civil în urmă cu o lună

Catrinel și Steve s-au căsătorit civil în urmă cu o lună, iar acum aceștia au avut parte de o ceremonie emoționantă pe o plajă din Florida.

În vara acestui an, Catrinel Sandu și-a pierdut tatăl în vârstă de 71 de ani în urma unui atac cerebral suferit în martie. De pe patul de spital, părintele i-a spus că va pleca într-o lume mai bună, însă o roagă să fie fericită.