Prin ce experiență neplăcută a trecut Adi Minune în copilărie. „Este mutilat pe viață”

La vârsta de 4 ani, binecunoscutul cântăreț de manele Adi Minune a fost mușcat de un câine, care aproape că l-a lăsat fără un deget.

Experiența a fost una care l-a marcat pe Adi Minune, după cum a declarat într-un interviu pentru Antena Stars.

„La vârsta de 4 ani, pe timpul răposatului „Ceașcă”, se obișnuia ca în pragul sărbătorilor de iarnă să ni se dea pomul de iarnă, cadouri de sărbători și bunica mea m-a lăsat să merg singur la grădiniță, pentru că era aproape… și aveam niște pantofiori din lac, m-am sprijinit de un gard să mă șterg pe pantofi de noroi. Un câine a venit și m-a mușcat de deget foarte tare, mi-a secționat degetul, se mai ținea într-o pieliță…

Este mutilat pe viață… m-am speriat, țâșnea sângele, am fugit spre casă. Mătușa mea m-a luat în brațe, am fugit la dispensar, mi-au dat cu apă oxigenată și cu rivanol, mi-a pus degetul la loc. Osul era rupt, dar s-a sudat… a crescut unghia aiurea. Se vede aici să s-a lipit așa cum a dat Dumnezeu. Am mai pățit după aceea ca 4-5 câini să mă pună jos, la câțiva ani, și apoi mare, eram cu Dan Armeanca la un hotel”, a povestit Adi Minune, potrivit spynews.ro.

