De Petre Dobrescu,

Program TV de Crăciun la PRO TV

Program PRO TV pe 24 decembrie

În Ajun, de la ora 20.30, avem două ore speciale de “Las Fierbinți”, cel mai îndrăgit serial de comedie din România, din 2012 încoace.

Avem două ore de “Las Fierbinți” în Ajun

De la 22.30 e programată comedia “Fantomele fostelor mele iubite”, cu Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Michael Douglas și Breckin Meyer în rolurile principale. Este povestea fotografului de celebrități Conner Mead (interpretat de McConaughey), un celibatar convins, care, la petrecerea de nuntă a fratelui sau, începe să fie vizitat și hărțuit de fantomele fostelor iubite din trecut.

“Moșul cel rău 2” îi urmează, de la ora 0.30, o oră potrivită, având în vedere că nu e recomandat celor mici! În film, Willie (Billy Bob Thornton) face din nou echipă cu micul și furiosul său partener, Marcus (Tony Cox), pentru a distruge o gală de caritate organizată în Ajunul Crăciunului.

Billy Bob Thornton în “Moșul cel rău 2”

Program PRO TV pe 25 decembrie

În prima zi de Crăciun, cine se trezește foarte devreme poate urmări, de la 6.30, “Un cântec de Crăciun”, povestea unei femei tinere, frumoase și divorțate (interpretată de Lacey Chabert), care părăsește New York-ul și se întoarce în orășelul natal, unde ia viața de la capăt și reînvață iubească.

De la 8.15 e difuzată comedia “Singur acasă 4”, în care rolul principal nu mai e jucat de Macaulay Culkin, ci de Mike Weinberg. De această dată, Kevin dă nas în nas cu hoții acasă la tatăl lui, care a divorțat de mama lui și s-a recăsătorit cu o femeie foarte bogată.

“Epoca de gheață: Ploaie de meteoriți” intră pe post de la ora 10.00. Cursa epică a lui Scrat după ghinda nărăvașă îl catapultează pe acesta în Univers, unde declanșează accidental o serie de evenimente cosmice care transformă și pun în pericol lumea din Epoca de Gheață.

La ora 12.00 e programată comedia romantică “O coroană de Crăciun”, în care un rege se îndrăgostește de o menajeră.

E “Crăciun cu scântei” de la 14.00! Comedia cu Matthew Broderick, Danny DeVito și Kristin Chenoweth în rolurile principale se desfășoară într-un oraș din statul New England, unde doi vecini își declară război după ce unul dintre ei își decorează casa cu atât de multe luminițe de Crăciun, încât pot fi văzute din spațiu.

“Pinguinii domnului Popper” ajuns la PRO TV la ora 16.00. Scrisă în 1938 de Richard și Florence Atwater, cartea spune povestea unui pictor care visează să exploreze Antarctica și care devine fără voia lui proprietarul a șase pinguini.

Jim Carrey în “Pinguinii domnului Popper”

La ora 20.30 e vremea amatorilor de filme cu eroi. În “Răzbunătorii: Războiului infinitului”, Thanos se întoarce pe Terra pentru a-i nimici o dată pentru totdeauna pe Iron Man, Hulk, Thor și aliații lor.

Îi urmează, de la 23.30, comedia “Internul”, cu Robert de Niro în rolul unui intern de… 70 de ani!

Program PRO TV pe 26 decembrie

Un film românesc “deschide” a doua zi de Crăciun la PRO TV, la 6.15: “Poveste de dragoste”, cu Raluca Aprodu, Mimi Brănescu (scenaristul “Las Fierbinți”, care este și actor!), Dragoș Bucur (prezentatorul “Visuri la cheie”), Mirela Oprișor (Aspirina din “Las Fierbinți”) și regretatul Ducu Darie. Povestea: în apropierea sărbătorilor de iarnă, într-un oraș vechi din Transilvania, Sebastian și Aprilia încep o frumoasă poveste de dragoste. Aprilia este nevoită să găsească echilibrul între viața de adult și alegerile unei inimi de copilă. Este ajunul Crăciunului și viața îi rezervă fetei cadourile pe care ea este pregătită să le primească.

La 8.30 începe “Singur acasă 5: Jaf de sărbători”, în care Finn e personajul principal, nu Kevin, un băiat care, proaspăt mutat în casă nouă cu familia lui, e vizitat – cum altfel? – de hoți!

De la 14.00, Jim Carrey e “Dumnezeu pentru o zi”, când Dumnezeu îi cedează puterile sale și îl provoacă să facă lucrurile mai bine decât el.

Iar de la 16.15, Kevin James este “Omuʼ de la Zoo”, care descoperă că animalele de la grădina zoologică pot vorbi!

Seara, de la 20.30, e difuzat filmul fantastic “Valerian și orașul celor o mie de planete”, în care Valerian (Dane DeHaan) și Laureline (Cara Delevingne) formează o echipă însărcinată cu menținerea ordinii în teritoriile locuite de oameni.

Cara Delevingne și Dane DeHaan în “Valerian și orașul celor o mie de planete”

Iar de la 23.15, avem parte de “Mame bune și nebune 2”, în care continuă șirul provocărilor pentru cele mai simpatice prietene, cu o nouă revoltă împotriva rigorilor societății, de această dată îndreptată împotriva marii sărbători a Crăciunului. Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn și Cheryl Hines joacă în rolurile principale.

Program TV de Crăciun la Antena 1

Program Antena 1 pe 24 decembrie

De la ora 20.00, Antena 1 difuzează filmul de animație “Frumoasa și bestia”, din 1991, în care un prinț blestemat descoperă dragostea alături de o fată simplă, Belle, și reușește astfel să rupă vraja care-l ține captiv într-un trup de fiară.

“Cine este Moș Crăciun?” încercăm să aflăm la 21.45. Comedia cu Tim Allen, Eric Lloyd, Judge Reinhold și Wendy Crewson în rolurile principale ne arată cum un tată divorțat, care are o relație destul de dificilă cu fiul său, devine, printr-un joc al sorții, Moș Crăciun.

La ora 23.45 începe un concert extraordinar de Crăciun semnat Ștefan Bănică. Este chiar spectacolul susținut de îndrăgitul artist, jurat la “X Factor”, la Sala Palatului.

Ștefan Bănică a avut anul acesta al 18-lea concert de Crăciun la Sala Palatului

Program Antena 1 pe 25 decembrie

De la ora 14.00, regal pentru cei mici: “Regatul de gheață – Sărbatori cu Olaf”. Olaf și Sven pornesc într-o nouă aventură. Cei doi merg din ușă în ușă, prin întregul regat, și adună toate tradițiile pentru sărbătorile de iarnă.

De la 17.00 e rost de distracție la “Acces Direct”. Emisiunea prezentată de Mirela Vaida le-a pregătit telespectatorilor reprize de umor cu Vasile Muraru și Valentina Fătu. Muzica și voia bună vor fi asigurate de îndrăgiții interpreți Maria Dragomiroiu, Carmen Șerban, Ionuț Galani și Gipsy Casual.

Mirela Vaida are invitatți specială în ediția de sărbătoare “Acces Direct”

Seara, de la ora 20.00, e difuzată o ecranizare din 2015 a binecunoscutului basm “Cenușăreasa”, cu Lily James,Cate Blanchett, Richard Madden, Helena Bonham Carter și Stellan Skarsgard în rolurile principale.

Iar de la ora 22.00, Alex Pettyfer și Gabriella Wilde sunt “Îndrăgostiți pentru totdeauna”, deși provin din medii diferite, iar părinții nu văd cu ochi buni relația lor.

Program Antena 1 pe 26 decembrie

În a doua seară de Crăciun avem o comedie și un film fantastic.

De la 17.00, o nouă ediție specială “Acces Direct”. Invitații gazdei vor fi Aurora și Săndel Mihai, Nicoleta Voicu și soțul ei, Alin Bagiu, Irina Loghin și fiica Irinuca, trupa André, Cornelia și Lupu Rednic, Florin Vasilică și fiul său, Minodora cu familia ei.

De la ora 20.00, ne distrăm cu “Tata în război… cu tata 2”, în care tatăl natural și tatăl vitreg își unesc forțele ca să le ofere un Crăciun perfect copiilor, dar nu merge chiar totul conform planului.

Iar de la 22.00, intrăm în “Cronicile din Narnia: Leul, Vrăjitoarea și Dulapul”, în care patru frați trec din lumea noastră într-un regat de poveste, unde au parte de aventuri uluitoare.

Program TV de Crăciun la TVR 1

Program TVR 1 pe 24 decembrie

“Silent Night”, un concert extraordinar de Crăciun, poate fi urmărit de la ora 21.10, în transmisiune directă din Piața Constituției. Programul reunește melodii de Crăciun din repertoriul internațional și colinde românești, în interpretarea Orchestrei Simfonice București și Big Band-ului Radio, dirijat de Andrei Tudor. Participă: grupul vocal Acapella, Corul de copii Sunetul Muzicii, Loredana, Monica Anghel, Luminița Anghel, Paula Seling, Irina Baianț, Marcel Pavel, Vlad Miriță, Andrei Lazăr, Ionuț Ungureanu și Aurelian Temișan.

Loredana cântă în spectacolul “Silent Night” din Piața Constituției

De la 23.10 este difuzat filmul “Crăciun fericit!”, o dramă bazată pe un fapt real: în ajunul Crăciunului din 1914, în toiul luptelor din Primul Război Mondial, soldații francezi, germani și scoțieni sunt eroii unei fraternizări fără precedent. Uniți de melodia unui colind, militarii care se măcelăriseră până atunci între ei aruncă armele, împart vin și mâncare, fac schimb de fotografii și joacă fotbal în zăpadă. TImp de câteva ore, uită de armate și ostilități, bucurându-se de cel mai important lucru: că pot sărbători Crăciunul printre semeni.

Program TVR 1 pe 25 decembrie

De la ora 13.00 este difuzată o ediție specială de sărbători a emisiunii “Tezaur folcloric”, în care sunt interpretate colinde tradiționale, de mai multe grupuri și ansambluri din țară.

“Doamna și vagabondul”, minunata și înduioșătoarea animație din 1955 în care o cățelușă răsfățată de stăpânii ei bogați se îndrăgostește de un cățel vagabond, dar foarte deștept, va fi difuzată de la 17.35.

De la ora 21.00 are loc semifinala “Vedeta populară”, o călătorie prin toate regiunile țării, alături de concurenții din emisiunea prezentată de Iuliana Tudor. În spiritul sărbătorilor, fiecare concurent va fi însoțit de un grup de colindători din zona pe care o reprezintă.

Iuliana Tudor e gazda emisiunii “Vedeta populară”

Noaptea, de la 0.10, vedem “Dorințe de Crăciun”, în care viața unei corporatiste se schimbă radical când ajunge într-un orășel de provincie, în preajma Crăciunului. Prietenii pe care și-i face acolo îi arată ce contează cu adevărat în viață.

Program TVR 1 pe 26 decembrie

“Mary Poppins” oprește la TVR de la ora 10.10, făcându-le dimineața mai frumoasă celor mici, dar și celor mari și nostalgici, care au îndrăgit de la prima vizionare filmul realizat în 1964, cu Julie Andrews în rolul principal. Cine nu știe povestea guvernantei care zboară cu ajutorul umbrelei, înțelege graiul animalelor și știe cele mai amuzante cântece din lume?

Julie Andrews în “Mary Poppins”

Noi colinde tradiționale se face auzite pe post, de la ora 13.00, într-o ediție specială “Tezaur folcloric”.

Iar seara, de la 21.20, un thriller clasic ne condimentează Crăciunul: “Agatha Christie: vinovat fără vină”.

Program TV de Crăciun la Prima TV

Program Prima TV pe 24 decembrie

De la ora 20.00 e difuzat filmul “Socrii misterioși”, în care doi tineri recent logodiți sunt gata sa facă pasul spre căsătorie și merg să-și cunoască unul altuia părinții. Mare surpriză: părinții unuia dintre ei sunt chiar Moș Crăciun și soția sa!

De la 22.00 avem parte de “Un Crăciun regal”, un film cu Tara Reid, Ingo Rademacher și Mira Furlan. Subiectul: prințul Charles of Baltania nu are parteneră pentru balul de Crăciun. El pleacă în America pentru a se întâlni cu o fostă iubită din liceu și descoperă că aceasta are un copil de 17 ani, cam toți atâția câți au trecut de la despărțirea lor.

Program Prima TV pe 25 decembrie

La ora 14.00 începe “Crăciun acasă”, un film de familie, în care descoperim povestea a două surori care nu și-au mai vorbit de când părinții lor s-au despărțit și care vor să se reunească înainte de Crăciun.

Seara, la ora 22.00, e difuzată în premieră o miniserie românească filmată chiar anul acesta, “2 băieți și Martha”, Alexandru Ionescu, Oana Duțu și Alexandru Constantin în rolurile principale.

“2 băieți și Martha”

Alex este un puști din provincie care se mută în Capitală pentru a-și urma visul de a cânta. Află repede, pe propria piele, că nu tot ce zboară se mănâncă și că pentru a supraviețui trebuie să renunțe la naivitate. Îl întâlnește pe Victor, singurul care încearcă să-l ajute, iar când e invitat la el acasă, descoperă că noul lui amic nu locuiește singur și astfel apare în viața lor Martha, iar cei trei leagă o prietenie inedită.

Program Prima TV pe 26 decembrie

A doua seară de Crăciun e rezervată, de la ora 20.00, pentru un film de și cu Sergiu Nicolaescu: “Revanșa”, al patrulea film al seriei “Comisarul”, după “Cu mâinile curate”, “Ultimul cartuș” și “Un comisar acuză”.

E iarna lui 1941. Comisarul Moldovan (Sergiu Nicolaescu) trăiește, deși filmul precedent îl dăduse mort. Pe fondul unor evenimente extrem de tensionate, aventura comisarului – căutat acum de poliția politică – merge mai departe. După ce Paraipan (Gheorghe Dinică) îi răpește băiatul, comisarul se înverșunează să pună mâna pe șeful legionar și pe cei de deasupra lui. Cu sprijinul ilegaliștilor comuniști, Moldovan își elimină adversarii unul câte unul. În final este însă trădat de propriii șefi.

Program TV de Crăciun la TVR 2

Program TVR 2 pe 24 decembrie

În ediția specială “Câștigă România”, difuzată la 20.00, Virgil Ianțu îi va avea invitați pe Sore, Paul Ipate și Octavian Strunilă, care se vor întrece pentru 60 de copii cu situații materiale precare.

De la ora 21.10 e difuzată o ediție specială “Destine ca-n filme”, în care Iuliana Marciuc și invitații săi dau o lecție de generozitate și bunătate, într-o atmosferă de sărbătoare, încărcată de emoție și bucurii.

La 22.30 e difuzată, în cadrul “Credo”, slujba de Crăciun de la Vatican.

La 0.40 intră pe post un concert de colinde de Crăciun interpretate de Paula Seling.

Paula Seling ne aduce colinde de Crăciun

Program TVR 2 pe 25 decembrie

De la ora 16.00 până la 19.00 este difuzat concertul aniversar Paul Surugiu, care a avut loc la Sala Palatului pe 15 noiembrie. Îndrăgitul artist, cunoscut sub numele de scenă Fuego, a împlinit anul acesta 25 de ani de carieră, pe care și i-a celebrat cu mare fast, într-un superspectacol.

Fuego a împlinit 25 de ani de carieră

La ora 21.10, în cadrul Telecinematecii, este difuzat filmul “Viața e minunată!”, din 1946, cu James Stewart și Donna Reed în rolurile principale.

În ajun de Crăciun, în orășelul american Bedford Falls, George Bailey își cântărește cu tristețe propria viață, după ce compania sa, moștenită de la tatăl lui, a ajuns în prag de faliment. Disperat că și-a dezamăgit familia, George e pe cale să se arunce în râul pe jumătate înghețat, când își face apariția Clarence, care se prezintă drept îngerul lui păzitor. Misiunea lui Clarence este să-l salveze pe nefericitul George, pentru a-și câștiga, în sfârșit, aripile de înger! Firește, George îl crede nebun de legat, dar acceptă, totuși, propunerea bizarului personaj de a vedea cum ar fi arătat existența familiei și a prietenilor săi dacă el nu s-ar fi născut…

La ora 23.35 e difuzat concertul “A Whole New World”, în care orchestre și coruri de copii, dar și nume sonore ale scenei lirice (Daniela Vlădescu, Aida Pascu etc.) interpretează melodii celebre, ca “Smoke on the Water”, “Twist and Shout” sau “Waterloo”.

Program TVR 2 pe 26 decembrie

Filmul “Pactul de Crăciun” este difuzat de la ora 11.10. Este o dramă în care vedem cum un escroc descoperă, înainte de Crăciun, că în viață există lucruri mai importante decât banii și ajunge să-și schimbe complet existența.

Program TV de Crăciun la Pro Cinema

Filme pe Pro Cinema pe 24 decembrie

Și la Pro Cinema sunt o mulțime de filme tematice.

De la ora 16.30 e difuzată animația “Crăciunul Prințesei Lebădă”, un musical încântător, care poate bucura întreaga familie.

La 20.30 începe “Acasă de Crăciun”, în care o numeroasă familie afro-americană își dă întâlnire în casa mamei, pentru a sărbători nașterea Domnului.

Seara se încheie cu o comedie românească în care joacă Andreea Marin, Dragoș Bucur și Dana Rogoz: “Ho Ho Ho 2 – O loterie de familie”. Ema, o fetiță care locuiește într-un orfelinat condus de Ioana, o femeie căreia nu îi plac copiii, găsește un bilet de loterie. Realizează că a câștigat potul cel mare, dar, din păcate, doar un adult poate revendica premiul, iar termenul expiră într-o săptămâna. Din moment ce nu are încredere în nimeni, față decide să fugă de la orfelinat și să găsească o familie care să încaseze banii. Prietenii ei și Vlad, un ofițer de poliție, o ajută în această aventură.

“Ho Ho Ho 2 – O loterie de familie”

Filme pe Pro Cinema pe 25 decembrie

De la ora 20.30 e difuzat filmul romantic “Crăciun cu fostele iubite”, în care trei femei amuzante și puternice își unesc forțele și pun la cale răzbunarea împotriva bărbatului care le-a înșelat.

“Crăciun FM” intră pe post la 22.30. Este povestea unui star radio, Pepper, care este exilat de sărbători de șefi într-un orășel ciudat din Colorado, unde e obligat să împartă spațiul de difuzare cu un psiholog total opus lui ca personalitate. Curând, Pepper descoperă că magia Crăciunului chiar există!

“Un Crăciun cu Harold și Kumar” încheie seara. Difuzată de la 0.30, comedia ne arată cum cei doi prieteni care transformă orice eveniment într-un dezastru sunt pe cale să distrugă sărbătorile celor dragi.

“Un Crăciun cu Harold și Kumar”

Filme pe Pro Cinema pe 26 decembrie

“Un strop de magie” ne face a doua zi de Crăciun mai frumoasă, de la ora 16.30. Este povestea unui om de afaceri care se încăpățânează să creadă în dragoste.

Continuăm cu “Magia zăpezii 2”, de la 20.30. Mai sunt trei zile până la Crăciun, iar Nick Snowden, din cauza problemelor de la muncă, uită de Crăciun și de soția lui. După ce trece printr-o oglindă magică și devine amnezic, soția încearcă să-l ajute să-și recapete memoria și să salveze Crăciunul.

Program TV de Crăciun la Diva

Filme pe Diva pe 24 decembrie

La Diva e un regal de filme de Crăciun.

La 8.40: “Înger de Crăciun”, povestea lui Eve, care se transformă după moarte în înger și primește misiunea de a ajuta într-un caz nefericit, chiar înainte de Crăciun.

La 10.30 începe “Spiritul Crăciunului”. O jurnalistă care luase urma unui dezvoltator are un accident de mașină. În comă, spiritul ei ia contact cu un altul cu identitate surprinzătoare.

“Un cadou de Crăciun” începe la 12.20. În acest film, o femeie se îndrăgostește de un străin chipeș, dar amnezic.

“Crăciunul la Evergreen” îi urmează, de la 14.10. Un medic veterinar își pune o dorință, să aibă cel mai romantic Crăciun, dar lucrurile nu se întâmplă cum se aștepta. Continuarea acestui film, “Crăciunul la Evergreen: Scrisori către Moșul”, începe la 16.00.

La 17.50 e difuzat filmul “Crăciunul de după colț”, în care un specialist în investiții încearcă să dea o nouă viață librăriei prăfuite dintr-un orășel de provincie, înainte de sărbători.

“Sărbătoarea eroilor”, în care o femeie și un soldat fac schimb de scrisori timp de un an, înainte să se vadă, începe la 19.40

La 23.40 vine “Trenul de Crăciun”, povestea unui ziarist cinic (Dermot Mulroney), care călătorește cu trenul, în perioada sărbătorilor, în încercarea de a se simți mai aproape de tatăl lui, decedat.

Iar la 1.30 e difuzat “Moșul meu”, în care o mamă singură se îndrăgostește de… Moș Crăciun.

Filme pe Diva pe 25 decembrie

“Un Crăciun ca-n povești” deschide ziua de Crăciun, la ora 8.40. Medierea vânzării unei case e slujba de vis a lui Belle, dar relația cu clientul ei, Hunter, nu. În preajma Crăciunului, lucrurile se schimbă însă…

La 10.30 urmează “Un cățel de Crăciun”. Când adoptă un cățeluș drăguț, Noelle nu bănuiește că viața îi va fi dată complet peste cap.

“Un secret de Crăciun” începe la 12.20. Viața unei mame singure ia o turnură magică, după ce salvează o femeie rănită într-un accident, cu două săptămâni înainte de Crăciun.

“Sera de crăciunițe” intră pe post la 14.10. Când se întoarce acasă să ajute la ferma de crăciunițe a familiei, Ellie își dă seama unde e locul ei cu adevărat.

De la 16.00 intră pe post o trilogie, “Cu tata de Crăciun”, “Nuntă de sărbători” și “Nuntă de Crăciun” – povestea romantică a unei femei și a fostului ei iubit, care se reîntâlnesc după mulți ani.

La 21.30 începe “Miracolul lui Maggie”. O mamă singură se străduiește să-și echilibreze cariera cu viața de familie și se îndrăgostește de profesorul fiului ei.

De la 23.20 petrecem “Un Crăciun la Holly Lodge” și vedem cum Sophie, proprietara hotelului Holly Lodge, se îndrăgostește de un oaspete chipeș, apoi află că e un dezvoltator care vrea să cumpere terenul său.

“Dragoste la Cabana Renilor” intră pe post la 1.10. Molly și Jared nu vor să serbeze Crăciunul, dar, blocați la o fermă decorată de sărbători, își deschid inimile și redescoperă magia.

Filme pe Diva pe 26 decembrie

La 8.40 începe “O, brad frumos”, în care o menajeră șomeră îi dă o mână de ajutor tatăl ei suferind, în afacerea cu brazi de Crăciun.

La 10.30 începe “Kristin și vizita de Crăciun”. O femeie care s-a înstrăinat de ai ei are șansa să-i revadă în Ajun. Va putea să schimbe trecutul sau va primi doar o lecție?

“Felicitări de Crăciun” e de urmărit de la 16.00. Jessica decide să trimită felicitări de Crăciun mătușii, fratelui, unui star pop, profesoarei ei de muzică preferate și celei mai bune prietene.

La 19.40 începe drama “Două turturele”. Dr. Sharon Hayes caută o amintire de familie și ajunge astfel să cunoască o fetiță adorabilă, care o face să-și dea seama că de Crăciun se întâmplă minuni.

