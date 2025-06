La sfârșitul anului trecut s-a aflat că Radu Ille și soția lui, Nina, divorțează după 20 de ani de căsnicie. După ce separarea legală a avut loc, cântărețul rupe tăcerea într-un interviu pentru Spynews și a mărturisit cu lacrimi în ochi că, deși și-ar fi dorit o împăcare, a ales să respecte planul pe care Dumnezeu l-a avut cu familia lui.

Radu Ille are doi copii cu Nina

„Omenește, și eu m-aș fi bucurat să fie așa. Oricine s-ar bucura la așa ceva. Nu credeam că se va ajunge aici, dar asta e viața, asta e situația. Mergem mai departe, îi mulțumim Bunului Dumnezeu că suntem bine, copiii sunt sănătoși, să avem putere să mergem mai departe, să fie bine.

Cred că oamenii au multe probleme și dureri. Nu cred că e cineva care nu mai poate de grija mea. Vedeți și voi în ce situație se mai află lumea: durere, lacrimi… Haideți să vorbim despre lucruri frumoase”, a spus Radu Ille, care are numai cuvinte de laudă la adresa fostei soții după divorț.

„Lumea poate să spună ce vrea, presa poate să scrie ce vrea, când vrea. Eu știu ce simt. Mi-am dorit copii, Dumnezeu m-a binecuvântat cu doi copii frumoși. Ninuța rămâne mama copiilor mei, a fost și va fi pentru totdeauna. Niciodată n-o să pot, nici măcar cu gândul, să mă uit urât la ea, să spun ceva urât despre ea. Doamne ferește!

Nu mai suntem împreună. Eu mă știu pe mine, nu știu… poate e vârsta, dar nu e vârsta. Eu mă rog când mă trezesc, mă rog când mă pun la culcare, mă rog și când beau apă, înainte să mănânc, după ce mănânc. Atunci când omul își dorește un lucru și îi iese exact cum a vrut, spune că uite, mi-a ajutat Dumnezeu. Dar când nu îi iese cum a vrut, spune că nu mi-a ajutat Dumnezeu”, a mai zis cântărețul.

Care au fost motivele divorțului

Întrebat de ce a divorțat de soția sa, Radu Ille a explicat că a fost „calea lui Dumnezeu”. „Eu sunt de părere că asta a fost calea lui Dumnezeu. Poate Dumnezeu m-a ferit de ceva. Iar atunci, în felul meu nonconflictual, cine mă cunoaște bine știe, eu sunt un om cu picioarele pe pământ. Înainte de artist, sunt om. Dar mă întrista și pe mine când vedeam situații urâte între partenerii care divorțau.

N-am să fac așa ceva. Nu am de ce să fac așa ceva. Mă rog pentru sănătatea mea, pentru sănătatea pruncilor, pentru sănătatea mamei mele, sunt rudele mele de sânge, iar următoarea rugăciune e pentru sănătatea mamei copiilor mei. Îmi dau lacrimile când vorbesc despre treaba asta. E mama copiilor mei. O spun cu sufletul plin de bucurie: mama e mamă. Dumnezeu a decis asta. Nu eu am decis asta”, a mai spus Radu Ille.

Și a continuat: „Sunt un om cu picioarele pe pământ. Am trecut prin multe situații, la fel ca mulți alții. Fiecare cu viața lui. Am stat și m-am gândit și am zis că prea bine sunt toate puse la punct ca eu să mă pun împotriva cuiva sau la ceva. (…)

Cum noi am făcut ceasul rotiță cu rotiță, așa nimic nu merge fără un rost. M-am gândit la situația mea: are un rost. E adevărat că nu mi-a fost ușor. Slavă Domnului că vorbim. Eu iubesc foarte mult viața. Simt că fac parte din natură când ies în natură. Iubesc iarba verde, iubesc cerul, iubesc lumea. Iar pruncii mei: Răducu al meu e un ochi, Eli Maria e celălalt ochi, iar Nina e sufletul.

Adică ei fără mamă… Orice s-ar întâmpla între oricine, eu când văd cazuri, cum pot să zică ceva urât de mama copiilor? Dumnezeu m-a ajutat să trec prin asta. Băiatul meu are 20 de ani, am avut cu cine să discut. Fetița are 11 ani.”

Dincolo de viața personală, Radu Ille se concentrează la cariera lui. „Cât voi avea eu suflu pe lumea asta, că lacrimi nu mai am, m-am remobilizat, am început evenimentele. Tocmai ce am venit de la Madrid. Urmează evenimente în toată țara. În august merg în Anglia să cânt pentru români. Viața merge înainte, seară de seară. Dacă o seară nu-i văd, a doua seară inevitabil îmi văd copiii și mă încarc cu energie”, a încheiat artistul.