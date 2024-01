De când a apărut în atenția publicului larg, Radu Ștefan Bănică, care e băiatul lui Ștefan Bănică jr și al Cameliei Constantinescu, s-a lăudat doar cu viața lui profesională. A studiat actoria, joacă spectacole de teatru, a lansat și prima lui melodie, e și jurat într-o emisiune la TVR 1, dar e și antreprenor, căci are propria cafenea în București.

Despre viața personală, tânărul a încercat mereu să fie foarte discret. Invitat acum câteva luni în emisiunea lui Cătălin Măruță, prezentatorul a încercat să afle dacă tânărul artist are iubită, însă Radu Ștefan Bănică a păstrat tăcerea.

Totul până acum, de Anul Nou, când Radu Ștefan Bănică și-a luat fanii prin surprindere și a postat pe Instagram, unde e urmărit de peste 66.000 de persoane, o fotografie cu iubita lui. Sunt amândoi îmbrăcați în negru și se sărută.

Chipul iubitei lui Radu Ștefan Bănică nu se vede, însă el a etichetat-o din poză, astfel că tânăra de care e îndrăgostit este Ioana Văllimărescu, care a studiat la Universitatea de Arte din Londra. Ea are și propriul site unde își promovează activitatea.

„2024”, a fost mesajul postat de Radu Ștefan Bănică, la imaginea cu noua iubită. Fanii imediat au reacționat. „Ah, ce frumos va stă! Vă puuuuuup pe 2024!”, „Cei mai frumoși!!!😍”, „Ce frumos vă stă”, sunt câteva dintre mesajele primite pe Instagram de Radu.

Recomandări „Îți dau eu ție curent!”. Poliţist condamnat, după ce a bătut un om care reclama o pană de curent. Dus la post, bărbatul a primit un electroșoc în piept. „Am căzut instantaneu la pământ”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

Cum a devenit Radu Ștefan Bănică actor

Radu Ștefan Bănică a mărturisit în emisiunea online a Alexandrei Ungureanu că în copilărie, el nu își dorea să devină actor, ci voia să fie cântăreț, să urce pe cele mai mari scene. Auzind acestea, tatăl lui a intervenit și l-a redirecționat spre actorie.

„Eu de mic am vrut să am concerte, să cânt, să umplu stadioane și îmi spune tata că muzica nu e o meserie, ci un hobby. Dacă vrei meserie, te faci actor. Am zis că mă duc la cursuri de teatru, studiez și fac și hobby-ul, muzica.

Eu de mic am vrut să fiu artist, să cânt și, culmea, abia la 18 ani am cântat cu vocea. Am făcut pian 10 ani, dar cu vocea nu am putut. Am avut trac și o groază să deschid gura în fața oricui. Cântam singur și îmi dădeam seama cam ce pot să fac.

Mă închideam în mașină, în garaj, să nu mă audă nimeni. După pandemie a venit momentul de reflectare”, a declarat Radu Ștefan Bănică în emisiunea Alexandrei Ungureanu, conform wowbiz.ro.

Recomandări INTERVIU Nica Zaharia, compozitoarea celebrei „Galbenă gutuie”, din Australia: „N-am mai venit în țară din 2013, dar îmi dau lacrimile când îl aud pe Gheorghe Zamfir. Deci România e acasă”

Tânărul a și povestit cum a fost prima experiență pe scenă, alături de tatăl său, când au cântat împreună. Totul s-a întâmplat la Sala Palatului din București, la unul dintre concertele de Crăciun. „Mi-am dat seama că hopa… de acum ar cam trebui să fiu atent. Eu mereu am fost atent, în primul rând din respect față de familia mea, de numele pe care îl port. N-am avut nicio abatere, mereu am avut grijă. (…)

Prima dată când am cântat cu tata a fost la Sala Palatului. Aici e foarte amuzantă povestea, pentru că el a vrut să îl acompaniez cu pianul. Mi-a luat mult curaj să îi zic dacă n-ar vrea să cântăm. Mi-a zis bine, hai, cântă.

El e pus pe treabă, e foarte profi. Nu mă lua ca fiul lui, ci ca pe un coleg. Nu mai am teama că dacă se implică există comentarii, pentru că ele există mereu, o să spună că m-a băgat, că m-a scos, dar eu îi spuneam abia după ce luam castingul”, a mai mărturisit Radu Ștefan Bănică.

Urmărește-ne pe Google News