Vedeta a oferit declarații sincere pentru Wowbiz, dezvăluind cum încearcă să găsească echilibrul între dragoste, reguli și limite. Adela Popescu a recunoscut că, deși își dorește să fie un părinte relaxat, uneori îi este dificil să gestioneze personalitățile diferite ale copiilor săi.

„Am enorm de multe frici. Încep copiii să-și controleze propria personalitate și să nu mai fie o extensie a ta, chiar dacă credem că ei sunt o extensie a noastră, nu sunt. Și pe măsură ce sunt mai mulți, tu trebuie să diluești cu diferite personalități, că ei sunt foarte diferiți. Și ai responsabilitatea să le dedici timp și atenție așa cum sunt ei, nu cum crezi tu că ar trebui să fie”, a mărturisit prezentatoarea.

Vedeta a vorbit și despre provocările aduse de faptul că băieții lor cresc și devin tot mai independenți: „Pe cât de mult am dorit să crească, pe atât de mult îmi dau seama că în momentul în care cresc nu-ți mai aparțin și că pleacă în lume și că nu știi dacă-s pregătiți și că nu știi dacă să-i iubești, că toată lumea spune că trebuie să-i iubești mult.

Îi iubești. Că trebuie să le arăți, le arăți. Dar pe de altă parte trebuie să reformezi reziliența. Ori reziliența se formează spunându-le «nu», punându-le limite, intrând în conflict cu ei, încercând să rămâi ferm pe poziție în conflictele astea, și așa mai departe. Adică mi se pare că… Never Ending Story, pur și simplu”.

Problemele cu băieții: „Este foarte greu să îi faci să înțeleagă”

Adela a dezvăluit că, deși nu s-au confruntat cu situații grave, micile neînțelegeri de zi cu zi pot deveni apăsătoare. „Din fericire, nu am avut majore, dar cele mici le fac pe cele mari. Adică, problemele mici nerezolvate ajung să creeze probleme mari. Asta este părerea mea. Așa că, multe mici au devenit așa foarte apăsătoare pentru noi, că ele sunt multe, știi?”.

Un subiect sensibil în familia lor este cel al tehnologiei și al ecranelor, o provocare comună pentru mulți părinți din zilele noastre: „De exemplu, suntem în cursa asta în care toți copiii au telefon, dar noi de ce n-avem? Dar uite, ei stau în fiecare zi pe tabletă, noi de ce nu? Și dă-i și explică-le. Eu aici nu am nevoie să fiu convinsă, că sunt convinsă cum e bine, știu cum e bine, dar într-adevăr este foarte greu să îi faci să înțeleagă de ce nu sunt ca toți ceilalți”.

Adela recunoaște că argumentele copiilor sunt, uneori, perfect logice: „Merită mai puțin? Nu poți să le spui nici varianta cu «uite, dar nu mai înveți bine dacă stai mult pe tabletă». Păi cum, că Vasilică stă mult și e premiant. E mai bun ca mine în clasă, de exemplu. Toate argumentele lor au logică. Dar părerea mea nu este că excesul de ecrane îi tâmpește.

Eu nu cred. Adică încă nu cred asta, nu știu. Dar cred că le fură momente din viață. O călătorie cu mașina, dacă este cu nasul pe telefon, e ca și cum n-a fost. Iar o călătorie cu mașina, dacă e cu nasul pe geam, poate să însemne foarte mult. Poate să învețe un pic și despre distanță, și despre timp. Și să-și ia repere data viitoare, când călătoresc, să știe unde au ajuns”.

„Radu e mai sever. Dar trebuie să fie cineva și mai sever, nu?”

În ceea ce privește rolurile din familie, Adela recunoaște că Radu Vâlcan este cel mai strict dintre cei doi. „Radu. Radu e… El e omul care se ține drept și la el nu se prea fac abateri. Eu mai complotez cu copiii, le zic «hai că poate îl conving să facem popcorn». Și zice «nu, e târziu».

Și eu «hai că e vineri și mâine nu se trezesc devreme»… Cam el e mai sever, da. Dar trebuie să fie cineva și mai sever, nu?”. Astfel, Adela Popescu și Radu Vâlcan formează un duo echilibrat în creșterea celor trei băieți, alternând între blândețe și fermitate, între joacă și reguli.

