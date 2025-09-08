Totuși, în ciuda acestor reușite, Raluka rămâne extrem de exigentă cu ea însăși. Într-o confesiune directă, artista a dezvăluit cel mai rău lucru pe care poți să-l faci în cariera de artist.

„Cel mai rău lucru pe care poți să-l faci în zilele astea este să fii leneș și să nu postezi content în social media. Din păcate nici eu nu sunt foarte activă online și știu că asta m-a afectat foarte tare. În zilele noastre, dacă ești mare pe social media, muzica ta ajunge departe”, a spus Raluka.

Dincolo de sinceritatea artistei, Raluka a lansat o piesă pe vibe-ul fanilor din România. Single-ul „Era Era” s-a auzit în avanpremieră la radio, iar urmăritorii din online au reacționat imediat. Într-o postare pe Instagram, Raluka și-a exprimat recunoștința față de comunitatea ei.

„Dragilor, vă pup! Am văzut deja foarte multe video-uri cu sunetul piesei «Era Era» și mă bucur enorm că vă place și că o cereți. Piesa s-a lansat oficial, are și videoclip la care am filmat pe o căldură infernală. Sper din suflet să vă placă”, a afirmat Raluka.

