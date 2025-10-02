Dorian Popa, vedeta care a ocupat celebrul scaun fierbinte, a fost „ținta” principală a ironiilor și glumelor suculente. Prieteni, vedete și comedianți s-au unit într-un maraton de roast-uri, dar unul dintre cele mai savuroase momente ale serii a fost, fără îndoială, prestația cântăreței Raluka.

Ce a spus Raluka la PRO TV despre Alina Ceușan

Artista a demonstrat că nu are nicio reținere și „a intrat direct în pâine”, cum se spune, cu replici acide care au făcut sala să izbucnească în hohote de râs. Prima victimă a fost nimeni alta decât Alina Ceușan, fashionista care atrage atenția oriunde apare.

„Apropo, să nu îi treacă nimeni prin față în momentul în care e camera pe ea, să nu se ducă filtrul. În schimb, pe Alina o duce capul. Ca să nu plătească pentru înfrumusețare, a făcut o investiție pe termen lung și s-a măritat cu frizerul. Bravo, Alina”, a spus Raluka, sub privirile uimite și amuzate ale celor prezenți.

Replica a fost întâmpinată cu un val de aplauze și râsete, dar Raluka nu s-a oprit aici. Ținta principală a serii era, desigur, Dorian Popa, iar artista și-a pregătit tirul de glume exact pentru momentul potrivit.

Dorian Popa, ținta glumelor în show-ul „La bine și la roast”

„Dorian e din Constanța, oraș în care se află și singurul cazinou la care el nu a făcut reclamă. Recent, și-a cerut iubita de soție și a declarat că luna de miere va fi șmecherie. Singura șansă ca această lună de miere să fie șmecherie este ca tu să nu te duci”, a spus Raluka în show-ul „La bine și la roast”.

Dorian Popa, obișnuit să fie centrul atenției și să facă show, s-a trezit de data asta „executat” cu un umor fin, dar dureros de amuzant. Raluka a reușit să ducă roast-ul la un alt nivel, oferind exact acea doză de aciditate care transformă un moment obișnuit în unul viral.

Glumele sale au arătat că artista are nu doar voce, ci și o carismă aparte atunci când intră într-un astfel de joc. În fața unui Dorian Popa care s-a amuzat, dar a simțit că replicile vin tăios, Raluka a demonstrat că poate să fie la fel de spectaculoasă și pe scenă, în afara muzicii.