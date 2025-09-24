Ramona Gabor are o relație deosebit de apropiată cu sora ei mai mare și nu ezită să își arate admirația și dragostea față de aceasta. Distanța nu le-a împiedicat să se vadă periodic, iar acum, cele două au împărtășit pe rețelele sociale câteva momente din revederea lor din Dubai.

Revederea surorilor Gabor

La scurt timp după întâlnire, Ramona Gabor a distribuit o fotografie alături de Monica, însoțită de o descriere scurtă, dar plină de emoție: „My forever bestie (n.r. Cea mai bună prietenă a mea pentru totdeauna)”, a scris Ramona Gabor. Cele două s-au revăzut de curând, după o perioadă în care nu au avut ocazia să se întâlnească.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

S-au arătat extrem de fericite în pozele publicate, când au luat masa la un restaurant de lux din Dubai. „Cea mai bună surpriză, fericire instantă”, a scris Ramona Gabor, pe Instagram.

În timp ce Monica Gabor își trăiește viața peste Ocean, alături de Mr. Pink și fiica ei, Irina Columbeanu, Ramona Gabor a ales să se stabilească în Dubai.

Recomandări Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă legea pică la CCR

Irina Columbeanu a dezvăluit de ce mama ei nu a venit în România

În luna iulie a acestui an, când a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, Irina Columbeanu a dezvăluit de ce Monica Gabor nu a venit și ea în România, însă nu a vorbit deloc despre presupusul ei frate.

„Mama e foarte bine. Și-a făcut o viață foarte confortabilă și îi place rutina ei de zi cu zi. Merge la sală dimineața, gătește, după face curățenie, mai iese… Îi place mult să iasă la cumpărături de mâncare. Avem același hobby. Are o viață foarte relaxantă. Iese cu Mr. Pink… Da, e fericită!

A mai fost în România, dar e mai greu cu greencard-ul acum. Eu mi-am asumat un risc să vin aici, pentru acum e mai greu cu noua administrație. Ea nu a vrut să riște, mai ales că are rutina ei acolo și știe că mă descurc singură”, spunea Irina Columbeanu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE