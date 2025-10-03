În cadrul unui interviu acordat recent, Theo a recunoscut că Anghel a scos-o din bula ei și i-a schimbat total percepția asupra celor care le-au comentat viața.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Știi care-i faza? Nimănui nu-i pasă cu adevărat. Și-au dat cu părerea mulți, dar nu cred că îi interesa, de fapt, ce se petrece cu și între noi. Am avut mare noroc cu Anghel pentru că el a putut să privească lucrurile din afara acestei cutii.

Eu eram obișnuită cu presa din perspectiva unui om vesel, foarte deschis, care nu prea avea parte de judecată, că nu avea pentru ce, că nu făcea nimic neobișnuit și dintr-odată, m-am trezit în mijlocul unui tăvălug, înconjurată de părerologi și reacții.

Eu nu cred că trebuie să stau supusă acestor lucruri, am avut noroc cu Anghel, pentru că m-a scos din bula mea și m-a pus să mă uit concret la viața noastră, să-mi dau seama că suntem, de fapt, foarte bine. Și că oamenii care-și dau cu părerea nu sunt real parte din viața noastră și că noi alegem ce vrem să împărtășim și ce nu.

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

Până la urmă, ne-am văzut de treabă și este extraordinar. Dacă trec peste toate aceste momente de oboseală care clar îmi afectează starea de spirit, îmi dau seama că am efectiv tot ce mi-am dorit, e totul așa cum am visat să fie, de la soț până la familie, o carieră mai mult decât de succes. Adică mi-am dorit să am succes, dar n-am visat să fie chiar așa. Am efectiv toate motivele pentru care să trăiesc și pentru care să mă bucur”, a spus Theo Rose pentru revista VIVA!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE